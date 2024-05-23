Erzurum'da Milli Mücadele dönemini anlatan tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
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Erzurum'da Milli Mücadele dönemini anlatan tiyatro oyunu sahnelendi

Erzurum\'da Milli Mücadele dönemini anlatan tiyatro oyunu sahnelendi

Erzurum'da Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Adnan Menderes Anadolu Lisesi Tiyatro Kulübü tarafından hazırlanan 'Bir Kalemin Işığında' tiyatro oyunu sahnelendi. Oyunda, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy ve Halide Edip Adıvar'ın Milli Mücadele dönemindeki önemli rolleri canlandırıldı. Okul müdürü Ayhan Yanık, oyunun amacının öğrencilerin milli duygularını harekete geçirmek ve vatan sevgisi ile sorumluluk bilincini uyandırmak olduğunu belirtti. Okulun tiyatro kulübü, bu oyunu başka illerde de sahnelemeyi planlıyor.

23.05.2024 15:53
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Erzurum'da Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Adnan Menderes Anadolu Lisesi Tiyatro Kulübü'nce hazırlanan "Bir Kalemin Işığında" tiyatro oyunu sahnelendi.

Kulüp öğretmeni İsmail Demir'in yazdığı ve Saniye Girgin'in yönettiği oyun, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde öğrencilerle buluşturuldu.

Lise öğrencileri, oyunda Milli Mücadele döneminin iki önemli kahramanı İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy ile Halide Edip Adıvar'ı canlandırdı.

Adnan Menderes Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Yanık, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında okulun tiyatro kulübü tarafından "Bir Kalemin Işığında" oyununun hazırlandığını söyledi.

Öğrencilerin 6 ay oyuna hazırlandığını dile getiren Yanık, "İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadele'nin en önemli kahramanı olan Halide Edip Adıvar'ı oyunda canlandırmaya çalıştık. Buradaki temel felsefemiz, çocuklarımızın milli duygularını harekete geçirmek, sorumluluk bilinci, vatan sevgisi ve millet olma şuurunu uyandırmaktır." dedi.

Okul olarak 6 yıldır tiyatro ile ilgilendiklerini anlatan Yanık, imkanlar doğrultusunda başka illerde de bu tiyatro oyununu sahnelemeyi planladıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Milli Mücadele dönemini anlatan tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika

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