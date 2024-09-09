Erzurum'da Vatan Savunması Dersi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'da Vatan Savunması Dersi

Erzurum'da öğrenciler, tarih boyunca Erzurum'un savunmasında çok büyük öneme sahip tabyalarda 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması' konulu dersi işledi. Osmanlı Devletince doğu sınırlarının korunması amacıyla Erzurum'da yapılan ve '93 Harbi' olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin geçtiği Aziziye ve Mecidiye tabyalarında program düzenlendi.

09.09.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da öğrenciler, tarih boyunca Erzurum'un savunmasında çok büyük öneme sahip tabyalarda " Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması" konulu dersi işledi.

Osmanlı Devletince doğu sınırlarının korunması amacıyla Erzurum'da yapılan ve "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin geçtiği Aziziye ve Mecidiye tabyalarında program düzenlendi.

Burada Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler, dev Türk bayrağıyla tabyalara doğru yürüyüş yaptı.

Tarihi tabyalar gelecek nesillere aktarılıyor

Programda konuşan Vali Çiftçi, "Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması" konulu ilk dersin Aziziye ve Mecidiye tabyaları gibi bir mekanda verilmesinin anlamlı olduğunu söyledi.

Kentteki tabyalarla yakından ilgilendiğini vurgulayan Çiftçi, "Son 1 ayda şehirdeki 23 tabyayı ziyaret edip inceledim. Erzurum Doğu'da tabya şehri. Bu tabyaları, bakım, onarım ve çevre düzenlemesi için üniversite, belediye, sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu 23 ayrı kuruma zimmetledik. İnşallah tabyaların gelecek nesillere aktarılması konusunda kurumlarımız üzerine düşeni yapacak." dedi.

Çiftçi, kentte 1853'te başlayan tabya inşaatlarının yaklaşık 50 yıl devam ettiğini, bunları gelecek nesillere bırakmanın gayreti içinde olduklarını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen de eğitimin önemine değinerek, "Milletleri millet yapan, değer yargılarıdır. Her şey taklitle olmaz, başka milletlerin giyim kuşamlarını örnek almak değil, asıl olan teknolojiyi, bilimi örnek almaktır. Öğretmelerimizden ricamız, gençlere giyim ve kuşamlarıyla, bilgi ve değer yargılarımızla örnek olmaları. Değer yargılarımızı hiçe sayarak bir yere varmamız mümkün değil. Kalkınmış ülkeler değerlerine sahip çıkan ülkelerdir." diye konuştu.

"Eğitim, bir ülkenin geleceğini şekillendiren en önemli güçtür"

Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu ise tarihin tanıklık ettiği en büyük direniş destanlarından birinin yazıldığı, milletin hafızasında derin izler bırakan Erzurum Tabyalarında, yeni eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Burada, akademik yılın yanı sıra tarihe, kültüre ve manevi değerlere bağlılığı da pekiştirdiklerini belirten Hacımüftüoğlu, şöyle devam etti:

"Eğitim, bir ülkenin geleceğini şekillendiren en önemli güçtür. Bu toprakları bize vatan yapan ecdadımızdan, özellikle Nene Hatun gibi vatan dara düştüğünde kimseden emir beklemeden cepheye koşan, canını ortaya koyan kahramanlardan aldığımız ilhamla, öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Üniversite olarak, bu ruhu gençlerimize aşılamak ve onlara hem bilimsel hem de kültürel değerlerimizi kazandırmak için buradayız."

İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız ise "Batılılar Çanakkale Savaşı'nı Truva Savaşı olarak anlatır ve bu savaş için yaklaşık 2 bin 500'e yakın eser yazmışken, bizler 1980'li yılların başlarına kadar ne yazık ki sadece 50 eser yazmışız. Bundan sonra inşallah hem Çanakkale hem de 401 yıl 6 ay 3 gün himayemizde olan Gazze'yi, aynı zamanda büyük vatan müdafaasının verildiği bu toprakları evlatlarımıza en güzel şekilde anlatmak nasip olur." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tarihçi-yazar Abdurrahman Zeynal, öğrencilere tabyaların tarihi süreciyle ilgili bilgiler anlattı.

Kaynak: AA

Çanakkale, Aziziye, Osmanlı, erzurum, Kültür, Eğitim, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Vatan Savunması Dersi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
12:20 Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 16:33:49. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Vatan Savunması Dersi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement