Erzurum\'da Oto Tamiri Yapılan İş Yerine Silahlı Saldırı

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Erzurum'da oto tamiri yapılan bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Merkez Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Kehribar Sokak'ta M.G, akrabası Z.G'ye ait otomobil tamiri yapılan iş yerine tabancayla ateş açıp otomobille bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yapılan incelemelerde iş yeri çevresinde 25 boş mermi kovanı tespit etti, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin, silahlı saldırısı ve sonrasında aracıyla olay yerinden uzaklaşması cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Tarafların akraba oldukları ve aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.