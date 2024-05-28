Erzurum\'da korkunç kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1\'i ağır 5 kişi yaralandı

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Erzurum'un Aziziye ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrasında sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

EKİPLER İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE GİTTİ

Enes K'nin kullandığı 25 ADP 297 plakalı otomobil, E-80 kara yolunda, Hasan E. idaresindeki 16 AGP 873 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU CİDDİ

Kazada, Furkan ve Fatime K. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile Serap K, Semanur E, Gözde Y. ve Sevgi K. yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Serap K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Semanur E'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.