Erzurum'da korkunç kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da korkunç kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Erzurum\'da korkunç kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1\'i ağır 5 kişi yaralandı

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

28.05.2024 10:19
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrasında sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

EKİPLER İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE GİTTİ

Enes K'nin kullandığı 25 ADP 297 plakalı otomobil, E-80 kara yolunda, Hasan E. idaresindeki 16 AGP 873 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU CİDDİ

Kazada, Furkan ve Fatime K. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile Serap K, Semanur E, Gözde Y. ve Sevgi K. yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Serap K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Semanur E'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Aziziye, Erzurum, trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da korkunç kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da korkunç kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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