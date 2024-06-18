Erzurum'da PKK'nın 5 yıl önce katlettiği amca ile yeğen mezarları başında anıldı

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Erzurum'un Karayazı ilçesinde, 18 Haziran 2019'da terör örgütü PKK'lılarca katledilen Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük, ölüm yıl dönümlerinde mezarları başında anıldı.

İlçeye bağlı Turnagöl ile Anıtlı mahalleleri arasındaki arazide, araç içerisinde teröristlerce şehit edilen dönemin AK Parti Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı ve yeğeni Ahmet Küçük için Turnagöl Mahallesi'ndeki mezarlıkta anma programı düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Savcı Küçük'ün çocukları, kardeşleri ile Ahmet Küçük'ün eşi Ferya, çocukları Esmanur ve Ahmet Miran Küçük, mezar başında dua etti.

Ahmet Küçük'ün defnedilmesinden iki saat sonra dünyaya gelen Ahmet Miran, 5'inci yaş gününü babasının mezarı başında geçirdi.

Mezarlıktaki programın ardından mahalle camisinde mevlit okundu.

Karayazı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Savcı ve yeğeni Ahmet Küçük'ü şehadetlerinin 5'inci seneidevriyesi münasebetiyle andıklarını söyledi.

Ülkenin birliğine, beraberliğine kasteden başta PKK/KCK ile FETÖ olmak üzere bütün yapılara karşı devlet olarak mücadeleye devam ettiklerini belirten Sarıdoğan, "Her zaman şehit ailelerimizle beraberiz ve destekçisiyiz. Cumhurbaşkanımızın riyasetiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın görevleri kapsamında Ahmet Küçük'ün ailesine de burada bir ev yaptık. Barınma konusunda ailesine destek olduk. Savcı Küçük ve Ahmet Küçük şehitlerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine sabırlar diliyorum." diye konuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat da 5 yıl önce şehit edilen Savcı ve yeğeni Ahmet Küçük'ü andıklarını dile getirerek, "Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Ülkemizde ve Karayazı'da terörü istemiyoruz. Bölgemizde huzurun ve istikrarın olduğu bir ortam istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, Erzurum Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, kurum amirleri, Küçük ailesi ve köylüler katıldı.