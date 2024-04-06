Erzurum'da Sağlık Çalışanları ve Öğrenciler İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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Erzurum'da Sağlık Çalışanları ve Öğrenciler İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti

Erzurum\'da Sağlık Çalışanları ve Öğrenciler İsrail\'in Saldırılarını Protesto Etti

Erzurum'da görev yapan sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerine devam etti. Lalapaşa Camisi önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine yazıların yer aldığı dövizler ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü. Grup adına açıklama yapan bir öğrenci, Gazze'nin gündemini diri tutmaya çalıştıklarını ve boykotun devam etmesi gerektiğini belirtti.

06.04.2024 15:45  Güncelleme: 15:48
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Erzurum'da görev yapan sağlık çalışanları ile tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz" yürüyüşlerini 21. haftada da devam ettirdi.

Tarihi Lalapaşa Camisi önünde toplanan grup, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine yazıların yer aldığı dövizler ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Çocukların da katıldığı yürüyüşte grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Berfin Kızgın, Gazze'nin gündemini diri tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Hekim ve sağlık çalışanları olarak protestolarına devam ettiklerini belirten Kızgın, "Filistin'de 75 yıldır süregelen İsrail'in zulmünü görmezden gelip uyuyan dünya, 7 Ekim'den sonra inanılmaz boyutlara ulaşan katliamların sesleriyle uyanmaya başladı. Bu çok uzun süren bir işgal. Zamanla gündemden düşmemeli, vahşet fotoğrafları gözümüze normal gelmemeli, zulüm ve katliamları normalleştiremeyiz." diye konuştu.

Kızgın, boykota devam edilmesi gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Piyasadan anlaşıldığı üzere boykot hafife alınacak bir mesele değil. Kritik zamanlardan geçiyoruz ve üzülerek görüyoruz ki boykot heyecanı halkımızda zayıflamaktadır. Olayların başladığı ilk günlerde boykot ürünlerini satan zincir marketleri boykot etmek konuşuluyorken şimdi ise İsrail'e açıktan destek veren firmaların boykotu bile zayıflıyor. Bu sebeple gücümüzü dengeli kullanalım ve boykotta istikrarımızı bozmayalım. Yüreğimizdeki bu ateşi canlı tutmalıyız. Tepkimiz açık ve net olmalı. Bu eylemlerde safları boş bırakmak merhamet ve vicdan sahibi insanlara uğramamalı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Sağlık Çalışanları ve Öğrenciler İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Sağlık Çalışanları ve Öğrenciler İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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