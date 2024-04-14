Erzurum\'da Sağlık Çalışanları ve Öğrenciler İsrail\'in Gazze Saldırılarını Protesto Ediyor

Erzurum'da görev yapan sağlık çalışanları ile tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 22 haftadır sürdürüyor.
Tarihi Lalapaşa Camisi önünde toplanan grup, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine yazıların yer aldığı pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.
Çocukların da katıldığı yürüyüşte grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi Kübra Göğebakan, Gazze'nin gündemini diri tutmaya çalıştıklarını söyledi.
Hekim ve sağlık çalışanları olarak protestolarına devam ettiklerini belirten Göğebakan, "Bugün burada Gazze'yi unutmayan, unutamayan sağlık çalışanları olarak 22. kez bir araya geldik." diye konuştu.
Göğebakan, eylemlerini sürekli yaptıklarını bildirerek, şunları dile getirdi:
"Eylemlerimizi kar, kış demeden kış boyu devam ettirdiğimiz gibi bayram tatili dinlemeden de devam ettiriyoruz. Çünkü İsrail, Müslüman kardeşlerimize bayram seyran dinlemeden zulmediyor; çocuk, sivil bakmadan öldürüyor. Ramazan, iftar anlamadan aç bıraktı, aç bırakıyor. Sağlıkçı, hastane önemsemeden bombalıyor. O yüzden biz de az kişi olduğumuz günlerde bile sayımıza bakmadan, benimle kim var diye arkamıza dönmeden meydana atılıyoruz. 22 haftada pek çok kez basın açıklaması yaptım. Defalarca kez duanın, bilinçlenmenin, duyurmanın, boykotun öneminden bahsettim."
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