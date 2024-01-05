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Erzurum'da Şehitler ve İsrail Saldırısında Öldürülen Hamas Lideri İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı - Son Dakika
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Erzurum'da Şehitler ve İsrail Saldırısında Öldürülen Hamas Lideri İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Erzurum'da, şehitler ve İsrail saldırısında öldürülen Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için gıyabi cenaze namazı kılındı. İHH Erzurum Şubesi öncülüğünde düzenlenen törene sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Terör örgütü PKK'nın 40 yıldır ülkenin huzuruna kastettiği belirtilen açıklamada, son saldırıda şehit olan askerler ve Salih el-Aruri için dua edildi.

Erzurum\'da Şehitler ve İsrail Saldırısında Öldürülen Hamas Lideri İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
05.01.2024 - 15:58,
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Erzurum'da, şehitler ve İsrail saldırısında öldürülen Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Erzurum Şubesi öncülüğünde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş, cuma namazının ardından Lala Paşa Camisi'nde bir araya geldi.

Vatandaşlar, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 asker ve Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İHH Erzurum Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'nın 40 yıldır ülkenin huzuruna kastettiği belirtildi.

Teröristlerin son saldırısında 12 askerin şehit olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son çırpınışlarını yapan terör örgütüne devletimiz, bu saldırı sonrası gerekli cevabı vermiştir. Saldırının amacının son dönemde halkımızın Gazze'ye olan desteklerinin olarak da yapıldığı bir aşikardır. Geçtiğimiz günlerde Lübnan'da Salih Aruri'de terör devleti İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit edilmiştir. Son konuşmasında Gazze'deki herhangi bir şehitten farkı olmadığını ifade eden Aruiri, şehitlik arzusunu açıkça dile getirmiştir. Şuna şahidiz ki kahraman askerlerimizi şehit edenler ile Salih Aruri olmak üzere bütün Gazze şehitlerinin katilleri aynı odaktadır. Allah'ın laneti zalimlerin, katillerin, hainlerin üzerine olsun."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erzurum'da Şehitler ve İsrail Saldırısında Öldürülen Hamas Lideri İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı - Son Dakika
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