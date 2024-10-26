Erzurum\'da Tabyalar Bisiklet Turu Düzenlendi

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Erzurum'da, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Tabyalar Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda 81 ilden gelen sporcular ve protokol üyelerinin katılımıyla 100'ü aşkın bisikletli, 8 buçuk kilometre yol katederek tarihi Aziziye Tabyaları'na kadar pedal çevirdi.

Tabyaları gezen bisikletseverler, Nene Hatun'un mezarında dua etti.

Programa katılan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, katılımcılarla Türk bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.