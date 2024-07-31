Erzurum'da trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire ve ambulans sürücüsü son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
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Erzurum'da trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire ve ambulans sürücüsü son yolculuklarına uğurlandı

Erzurum\'da trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire ve ambulans sürücüsü son yolculuklarına uğurlandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire Asiye Kaya ve ambulans sürücüsü Fatih Karadeniz için düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı. Kazada hayatını kaybeden diğer kişiler de Olur ilçesinde toprağa verildi. Kazada yaralanan ikinci hemşirenin tedavisi ise devam ediyor.

31.07.2024 17:58
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ERZURUM'un Oltu ilçesinde geçirdikleri trafik kazası sonucu yaşamını yitiren hemşire 3 çocuk annesi Asiye Kaya (39) ile ambulans sürücüsü 4 çocuk babası Fatih Karadeniz (39), Oltu Devlet Hastanesi önünde düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı. Aynı kazada ölen hafif ticari aracın sürücüsü Feyzullah İyisoy (75) ile eşi Nacihan İyisoy (70) da Olur ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 06.00 sıralarında Oltu ilçesi kırsal Çamlıbel Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Saat 02.00'de Oltu'dan Erzurum'a hasta götürdükten sonra geri dönen Fatih Karadeniz yönetimindeki ambulans ile Feyzullah İyisoy'un kullandığı 16 Z 2975 plakalı hafif ticari araç Çamlıbel Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kazada ambulans sürücüsü Fatih Karadeniz ile hemşire Asiye Kaya, hafif ticari aracın sürücüsü Feyzullah İyisoy ile Nacihan İyisoy olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansta görevli ikinci hemşire Netice Altınok (39) da ağır yaralandı. Altınok, ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Altınok'un buradaki tedavisi devam ediyor.

EŞ VE ÇOCUKLARI DA KATILDI

Kazada hayatını kaybeden sağlık personeli Asiye Kaya ile Fatih Karadeniz için bugün saat 14.00'de Oltu Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Törene protokol, sağlık çalışanları, vatandaşlar ile Kaya ve Karadeniz'in yakınları katıldı. Törende Asiye Kaya'nın öğretmen eşi Mustafa Kaya ile Fatih Karadeniz'in eşi Yasemin Karadeniz yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Sağlık çalışanlarından mesai arkadaşları Kaya ve Karadeniz için helallik istendi. Törene katılan Kaya ve Karadeniz'in çocukları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Hastane önündeki törenin ardından Türk Bayrağına sarılı tabutlar ambulanslara konularak cenaze namazının kılınacağı Aslanpaşa Camisi'ne sirenler eşliğinde getirildi. Kılınan namazın ardından Asiye Kaya'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Kaleboğazı Mahallesi'ne, Fatih Karadeniz'in cenazesi ise Oltu Cankurtaran Mezarlığı'na götürüldü. Aynı kazada ölen hafif ticari aracın sürücüsü Feyzullah İyisoy ile eşi Nacihan İyisoy (70) da Olur ilçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire ve ambulans sürücüsü son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire ve ambulans sürücüsü son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
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