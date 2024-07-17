Erzurum'da Tren Yolu Alt Geçitli Köprülü Kavşak ve Bağlantı Yolu Projesi Tamamlanıyor

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Erzurum Büyükşehir Belediyesinin önemli ulaşım projelerinden biri olan "tren yolu alt geçitli köprülü kavşak ve bağlantı yolu"nda sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Terminal Caddesi ve çevresindeki trafik yoğunluğunun en asgari seviyeye indirilmesi amacıyla yapımı süren yeni bağlantı yolu, şehrin ulaşımına adeta nefes aldıracak.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi yanında inşa edilen "tren yolu alt geçitli köprülü kavşak ve bağlantı yolu" ile Terminal Caddesi ve havalimanı güzergahında oluşan trafik yoğunluğu da tamamen bitecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, projeyle ilgili şunları kaydetti:

"Tren yolu alt geçitli köprülü kavşak ve bağlantı yolumuzla şehir ulaşımındaki trafik yoğunluğu da rahat bir nefes alacak. Yeni yol ile birlikte Yıldızkent, Yenişehir, D260-21 Erzurum- Erzincan kara yolu ile Erzurum Havalimanı yolu birbirine bağlanacak. 610 metre uzunluğunda, 18 metre köprü genişliğindeki bağlantı yolumuzun tren yolu genişliği de 15 metre olarak tasarlandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile Erzurum Büyükşehir Belediyemizin işbirliğinde yapılan tren yolu alt geçitli köprülü kavşak ve bağlantı yolumuzda sona yaklaştık. İnşallah ağustos ayında yeni bağlantı yolumuz ulaşıma açılacak."