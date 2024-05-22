Erzurum'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi

Erzurum\'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi

Erzurum'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında kentin kahvaltılık yöresel lezzetlerinin tanıtımı yapıldı.

22.05.2024 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında kentin kahvaltılık yöresel lezzetlerinin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesinde Türk Mutfağı Haftası kapsamında, kentte etkinlikler düzenleniyor.

Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi (PALKOP) tarafından hazırlanan çok sayıdaki yöresel kahvaltılık ürünler tanıtıldı, katılımcılara ikram edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Osman Çodur, PALKOP'da düzenlenen etkinlikte, etkinliğin temasının yöresel ürünlerin kahvaltı şeklinde sergilenmesi olduğunu söyledi.

Erzurum'da 55 coğrafi işaretli ürün olduğunu belirten Çodur, şunları kaydetti:

"Coğrafi işaretli ürünlerde Türkiye üçüncüsüyüz. 2027'de Erzurum Ticaret Borsası ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 'UNESCO Dünya Gastro Şehirleri' arasına girmek istiyoruz. Türkiye'de sadece üç şehirde Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da var. Türkiye'de 1500'e yakın coğrafi işaretli ürün var. Bunların sadece 21'i UNESCO listesine girmiş. Yöresel yemekleri desteklemeye devam edeceğiz. Bu yıl 17-25 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Kültür Yolu Festivali'nde de 'Gastro Fuarı' açılması söz konusu. Bakanlığımız bu konu hakkında çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlığımızın tespit ettiği mekanlarda çekimler ve ön hazırlıklar yapıldı."

Önceliklerinin Erzurum esnafının kazanması olduğunu dile getiren Çodur, kentin turizm çeşitliliğinden faydalanması için gayret gösterdiklerini anlattı.

Kaynak: AA

Erzurum, Gastronomi, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:07 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
13:42 CHP lideri Özel’i taktığı yok Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor CHP lideri Özel'i taktığı yok! Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor
13:29 Barış Boyun kimdir Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık
11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
10:39 Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu’nun ismi tutanaklara girdi Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi
13:37 Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek
13:19 Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt’teki açılış için teklif edilen 12 milyonluk teklifi reddetti Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'teki açılış için teklif edilen 12 milyonluk teklifi reddetti
12:08 Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü
11:32 Özgür Özel’e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den sert yanıt Özgür Özel'e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den sert yanıt
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:58 TBMM’de tasarruf uygulamaları devrede Damacana yerine arıtılmış şebeke suyu kullanılacak TBMM'de tasarruf uygulamaları devrede! Damacana yerine arıtılmış şebeke suyu kullanılacak
10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
10:41 Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı
10:24 Milyonluk vurgunda yeni gelişme Seçil Erzan’a bir darbe de kuzeninin eşinden Milyonluk vurgunda yeni gelişme! Seçil Erzan'a bir darbe de kuzeninin eşinden
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 14:35:56. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement