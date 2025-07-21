Erzurum\'da Türkçe Yaz Okulu

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz Okulları kapsamında 15 ülkeden Erzurum'a gelen kursiyerler, Türkçeyi eğlenceli etkinliklerle öğrenme imkanı buluyor.

Enstitü ile Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATATÖMER) işbirliğinde 15 ülkeden aralarında öğrencilerin de olduğu 15 kursiyer, 1 Temmuz'da Erzurum'a geldi.

Endonezya, Meksika ve Fas gibi ülkelerden gelen kursiyerler, 20 gün kalacakları kentte Türkçeyi ve Türk geleneklerini eğlenceli etkinliklerle öğreniyor.

Hafta içi öğlene kadar ATATÖMER'de Türkçe ve geleneksel oyunlar eğitimi alan kursiyerler, öğleden sonra da kentteki tarihi mekanları geziyor.

Şehirdeki tarihi ve turistik mekanlarda eğlenceli zaman geçiren öğrenciler, dilini ve geleneklerini öğrendikleri Türkiye'nin gönüllü kültür elçileri olacak.

"Etkinliklerle Türkçe öğretiyoruz"

ATATÖMER'de Öğretim Görevlisi Dr. Zülal Şenol Ebren, AA muhabirine, kursiyerlerin Erzurum'un yöresel lezzetlerini beğendiklerini söyledi.

Ebren, kursiyerlerle çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirterek, "Öğrencilerle Türkçe çalışmalar yapıyoruz, etkinliklerle Türkçe öğretiyoruz. Öğleden sonra da Erzurum'un kültürü, tarihi ve sanatı hakkında bilgiler veriyoruz. Kursiyerlerimiz eğlenerek Türkçe öğreniyorlar, Türk kültürü hakkında bilgileniyorlar. Ülkelerinde büyük bir zenginlikle inşallah birer kültür elçisi olarak Türkiye'yi tanıtacaklar." dedi.

Yunus Emre Enstitüsü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli Adil Güneş de yaz okulunun Türkiye'de 23 şehirdeki 29 üniversitede devam ettiğini anlattı.

Enstitünün 66 ülkede faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Güneş, şunları kaydetti:

"Yaz okuluna toplam 750 öğrenci geldi. Gelenler, diğer ülkelerdeki kültür merkezlerimizde hocalarımızın seçerek gönderdikleri arkadaşlarımız. Erzurum'a gelen öğrenciler, buradaki Türk kültürünü ve dilini öğrenecekler, 22 gün burada kalacaklar. Günlük 3 saat ders işleyip öğleden sonra da kültürel yerleri tanıtmak için faaliyetlerimiz var. Belli saatlerde de halk oyunu eğitimlerimiz var. Türkiye'yi araştırmak amacıyla geldiler, kültürünü de çok beğendiler."

Endonezya'dan gelen Tanıa Nazrın Nasutıon, "Erzurum'da Türkçe ve Türk kültürünü öğreniyorum. Burada müzeleri gezdik, yöresel yemekler yedik. Türk kültürünü çok sevdim, Erzurum'da en çok Palandöken'i sevdim çünkü manzarası çok güzel." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi keşfediyoruz"

Fas'tan gelen Noureddin Dahrouch da Türkçenin çok önemli bir dil olduğunu belirterek, "Türkiye'de büyük İslam tarihi var. Müslümanlar olarak birbirimiz anlamak lazım, Türkler Arapça öğrenebiliyorsa biz de Türkçe öğrenebiliriz. Erzurum çok güzel bir şehir, bazen soğuk oluyor ama gündüz hava çok iyi. Burada Tortum Şelalesi ve müzelere gittik. Düşmanla savaşan büyük kadın Nene Hatun'un mezarına geldik. Türkiye'yi keşfediyoruz. Birbirimizle anlaşabilmeliyiz çünkü Müslümanlar toplandığında hep birlikte ileri gideriz inşallah." diye konuştu.

Meksika'dan gelen Uçak Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Roberto Eduardo Castro Lopez de "Şimdiye kadar her şey çok güzeldi, Türkiye'yi çok sevdim. Cağ kebabı yedim, kıtlama çay içtim ve halk oyunları öğreniyorum. Meksikalılar ve Türkler sıcak kanlı." dedi.

Doğu Afrika ülkesi Burundi'den gelen Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Arıella FatumaUwıntore de Türkçesinin A-2 düzeyinde olduğunu dile getirerek, "Erzurum çok güzel, her şey harika." dedi.