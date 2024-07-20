Erzurum'da Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü kutladı

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Erzurum'da, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin üyeleri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü kutladı.

Dernek üyeleri, ellerindeki Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayraklarıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi önünden Tarihi Erzurum Kongre Binası'nın önüne kadar yürüdü.

Şube Başkanı Salih Mesci, yaptığı basın açıklamasında, Erzurumlu gaziler olarak Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü unutmadıklarını söyledi.

Bundan 50 yıl önce gerçekleştirilen Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkü'nün özgürlüklerine kavuştuğunu belirten Mesci, "Kıbrıs Türkü, Mehmetçikle kucaklaşana kadar Türklüğünü ve varlığını korumasını bilmiştir. Bugün Kıbrıs Türk'ün esaretten kurtulduğu bir gündür. Kıbrıs Türkü 50 yıldır özgür yaşamaktadır." diye konuştu.

Mesci, 1974'de isimlerini altın harflerle yazdıran gazilerle gurur duyduklarını anlatarak, şunları dile getirdi:

"Gazilerimiz, Kıbrıs'ta destan yazan vatan kahramanlarıdır. Bu kahramanların hakkı ödenmez. Bu kahramanlar göğüslerini düşmana siper ederek büyük başarılara imza atmıştır. Cumhuriyetinin ilanı ve Çanakkale muharebelerinden sonra ilk defa yurt dışında bir toprak parçası kazanan Kıbrıs gazileridir. Bu Kıbrıs gazilerimiz Türkiye Cumhuriyetimizin mihenk ve köşe taşlarıdır. Bu vesileyle Kıbrıs'ta şehit düşen ve vefat eden Kıbrıs gazilerine Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile dernek üyeleri katıldı.