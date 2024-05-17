Erzurum\'da Üniversite Öğrencisi Anne ve Babasını Öldürdü

Güncel

Erzurum'da evlerinde annesini bıçakla öldürüp babasını yaralayan üniversite öğrencisi, müebbet ve 15 yıl hapisle cezalandırıldı.

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık avukatı katıldı. Tutuklu sanık Ahmet Yavuz K. ise duruşmaya Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı.

Sanık Ahmet Yavuz K, geçen celse sunulan esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, önceki beyanlarında akıl sağlığının normal olmadığından bahsettiğini söyledi.

Olay sonrası kapıda beklediği haliyle ilgili komşularının beyanlarını hatırlatan Ahmet Yavuz K, "Tanık Ö.K, hakkımda 'Sakindi, pişman halinde' demişti. Bu benim şok halinde olduğumu gösteriyor. Benim tanığım ve lehime ifade verecek biri yok. Allah biliyor benim olayı nasıl yaptığımı. Normal olmadığım, farkında olmadığım ve ne yaptığımı bilmediğim bir durumdu." diye konuştu.

Sanık avukatı ise müvekkilinin sağlıklı bir şekilde eylemi yapmadığını öne sürerek, "Yeniden sağlık raporu alınmasını, müvekkil hakkında akıl sağlığı yerinde olmadığı için ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ahmet Yavuz K'nin anne S.K'ye karşı eyleminden dolayı "üstsoya karşı kasten öldürmek" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını takdir indirimi uygulayarak müebbet hapse çevirdi.

Baba N.K'ye karşı eyleminden dolayı da "üstsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Ahmet Yavuz K. hakkında verilen karar, suçun teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı önce 18 yıla, ardından da takdir indirimi uygulanarak 15 yıla düşürüldü.

Sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna karar veren heyet, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 13 Nisan'da Aziziye ilçesindeki bir sitede meydana olayda annesi S.K'yi bıçakla öldürüp, babası N.K'yi yaralayan üniversite öğrencisi Ahmet Yavuz K. hakkında İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlığı Gözlem İhtisas Dairesince hazırlanan raporda suça karşı ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtilmişti.

Sanığın anne S.K'yi 5 yerinden bıçakladığı anlatılan iddianamede, sanığın olayda 6 bıçak kullandığı, içinde bulunduğu buhrani psikolojik rahatsızlıkların etkisiyle başladığı eyleme babasının tüm çabasına rağmen son vermeyerek, aksine suç aletinin elinden alınmasıyla pes etmeyip yeni suç aletlerini alarak babasının peşinden gidip eylemine kararlı bir şekilde devam ettiği, komşularının engellemeleri ve kendisinin bitkin düşmesiyle eylemine son vermek zorunda kaldığının sabit olduğu kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Ahmet Yavuz K'nin "üstsoya karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "üstsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan ise 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.