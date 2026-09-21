Erzurum'da yorgancı Ahmet Al, POS tuzağıyla 14 dakikada 115 bin lira kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da yorgancı Ahmet Al, POS tuzağıyla 14 dakikada 115 bin lira kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum\'da yorgancı Ahmet Al, POS tuzağıyla 14 dakikada 115 bin lira kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da yorgancılık yapan Ahmet Al, kendisini banka genel müdürlüğünden aradığını söyleyen kişinin yönlendirmesiyle iki onay verdi ve 14 dakikada 115 bin lirası B.K. adına kayıtlı hesaba aktarıldı. Hesabına bloke konulan Al, bankaya ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ERZURUM'da yorgancılık yapan Ahmet Al (61), satın aldığı yazarkasa POS cihazının kurulumu için aradıklarını söyleyen şüphelilerin yönlendirmesiyle 14 dakikada 115 bin lira dolandırıldı. Ahmet Al, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay, Yakutiye ilçesindeki Eski Bat Pazarı Çarşısı'nda meydana geldi. Yorgancılık yapan 4 çocuk babası Ahmet Al, satın aldığı yazarkasa POS cihazının kurulumu için çalıştığı kamu bankasının personeliyle iletişime geçti. Al'ın iddiasına göre görevli, bankaya gelmesine gerek olmadığını belirterek POS cihazının arkasındaki seri numarasını istedi. Telefonda görüştüğü görevli, seri numarasını aldığını belirterek Ahmet Al'a işlemlerin başlatıldığını ve gün içerisinde genel müdürlükten aranacağını söyledi.

Kısa süre sonra kendisini bankanın genel müdürlüğünden aradığını söyleyen kişi, POS cihazının 100 bin liralık limitinin aktif hale getirileceğini belirterek Al'dan cep telefonundan mobil bankacılık uygulamasını açmasını istedi. Şüpheli, işlem sırasında hesabına girmemesi gerektiğini tembihleyerek, gelecek SMS'lerdeki onayları vermesini talep etti.

İlk onayın ardından Al'ın hesabından 100 bin lira, ikinci onayın ardından ise 15 bin lira, B.K. adına kayıtlı hesaba transfer edildi. Üçüncü işlem için onay mesajı gelmesi üzerine şüphelenen Al, telefonu kapatarak bankanın müşteri hizmetlerini aradı. Dolandırıldığını öğrenen Al, hesabına bloke konulmasının ardından bankaya ve Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu.

'14 DAKİKA İÇERİSİNDE 115 BİN LİRAMI ALDILAR'

36 yıllık esnaf olarak ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyleyen Ahmet Al, "İş yerime yazarkasa POS cihazı aldım. Kamu bankasıyla çalışmak istediğimi, orada çalışan arkadaşıma yazışarak beyan ettim. O da bankaya gelmeme gerek kalmadığını, cihazın arkasındaki seri numarasını atarsam işlemleri başlatacağını söyledi. Mesaj atıp 'Ne yaptın işlemleri?' diye sorduğumda, 'Abi seni gün içerisinde genel müdürlükten arayacaklar. Ona göre kaldığın yerden işleme devam edeceksin' dedi. Ben de 'Tamam' dedim, yazışmayı bitirdim. Akşam saat 17.00 sıralarında beni arayan kişi genel müdürlükten kurulum için aradığını, yazarkasa POS cihazıyla ilgili işlem yapacaklarını söyledi. Güzel bir üslupla 'mobil şubeyi aç bana' dedi. Mobil şubeyi açtım. 'İşlem sürecince hesabının içine girme. Ben burada yazar kasa POS'u programlıyorum' dedi. 'Tamam' dedim. 'Onay kodu gelecek, ona evet yaz' dedi. İlk onay koduna onay verdim. Ardından bankanın sesli yanıt sistemi devreye girdi. Ona da 'Evet' deyince ilk etapta 100 bin liram gitti. İkinci onayı da verdikten sonra bu kez 15 bin liram gitti. Üçüncü işlem için onay gelince şüphelendim. 'Bunda bir iş var' dedim ve telefonu kapattım" diye konuştu.

'BU PARAYI ZOR ŞARTLARDA KAZANIYORUM'

Şüphelenerek bankanın müşteri hizmetlerini aradığını anlatan Ahmet Al, şunları söyledi:

"Bana dolandırıldığımı söylediler. Hesaplarıma bloke koyuldu. Ertesi gün bankaya gidip durumu anlattım. Onlar da genel merkeze yazılacağını söyledi. Ardından savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum. Olayın sonuçlanmasını bekliyorum. Beni arayan kişi çok iyi konuşuyordu. İnsanın anlaması mümkün değil. Adamlar 14 dakika içerisinde benim 115 bin liramı aldı. Benim bu tuzağa düşmemdeki en büyük etken, bankadaki portföy yöneticimin bana 'Seni gün içerisinde genel müdürlükten arayacaklar' demesi oldu. Zor şartlarda burada kazanıyorum bu parayı. Emekliyim. Bu ay sonu itibarıyla ödemelerim var. Mağdurum. Benden sonraki insanlar da bu haberi izlerse benim düştüğüm tuzağa düşmesinler. Böyle bir yöntem uygulanıyorsa telefonu kapatsınlar. Bankasını, polisi ya da kolluk kuvvetlerini arasınlar, ondan sonra işleme devam etsinler."

Kaynak: DHA
Dolandırıcılık3. SayfaAhmet AlErzurumGüncelBankaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Savaşın ortasında tarihi ziyaret Pezeşkiyan New York’a gidiyor, ABD’den ilginç yasak Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak
Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi! Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama
Dünya basını, Muhammed Salah’ın şovunu konuşuyor: Galatasaray’ı yerle bir etti Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti
Rize Pazar’da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu Rize Pazar'da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı! Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu
Galatasaray, Süper Lig’de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı
Galatasaray’a 4 gollü yenilgi sonrası müjdeli haber Osimhen’den geldi Galatasaray'a 4 gollü yenilgi sonrası müjdeli haber Osimhen'den geldi
İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Burhan Özfatura yoğun bakımda İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Burhan Özfatura yoğun bakımda
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
11:08
Amedspor tribünlerinde dikkat çeken koreografi İşte Türkçesi
Amedspor tribünlerinde dikkat çeken koreografi! İşte Türkçesi
10:56
Derbide Arda Güler’i çıldırtan an Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor
Derbide Arda Güler'i çıldırtan an! Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor
10:36
Derbiyi kaybeden Mourinho çıldırdı Basın toplantısına elinde fotoğraflarla geldi
Derbiyi kaybeden Mourinho çıldırdı! Basın toplantısına elinde fotoğraflarla geldi
10:25
Spor salonunda skandal Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
Spor salonunda skandal! Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
10:23
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı
10:11
Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede
Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede
10:08
Fenerbahçe’de 8-0 sonrası sürpriz ayrılık Yıldız isim gitmek istiyor
Fenerbahçe'de 8-0 sonrası sürpriz ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor
09:23
9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu
9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu
09:01
Fon soruşturmasında 15 şüpheli daha gözaltına alındı
Fon soruşturmasında 15 şüpheli daha gözaltına alındı
08:51
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının son paylaşımları yürek burktu
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının son paylaşımları yürek burktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 11:32:18. #.0.3#
SON DAKİKA: Erzurum'da yorgancı Ahmet Al, POS tuzağıyla 14 dakikada 115 bin lira kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement