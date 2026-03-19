Erzurum\'dan Gazze\'ye 1 Milyon Lira Bağış

Erzurum'da otomotiv sektöründe çalışan bir iş insanı, Gazze'ye AFAD aracılığıyla 1 milyon lira bağışta bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, iş insanı Yüksel Erdemir, Gazze'de yaşanan insani krize destek amacıyla Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Gazze'ye ulaştırılacak insani yardım faaliyetleriyle ilgili Erzurum'dan bu sürece sunulabilecek katkıların ele alındığı ziyarette, özellikle temel ihtiyaç malzemelerinin temini, yardım organizasyonlarının koordinasyonu ve desteklerin ihtiyaç sahiplerine hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılması konuları değerlendirildi.

Görüşmenin sonunda Erdemir, AFAD aracılığıyla Gazze için 1 milyon lira bağışta bulundu.

Vali Baruş, Gazze için yola çıkan her yardımın hayati önem taşıdığını, bu tür desteklerin bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanmasına büyük katkı sunduğunu belirtti.

Yüksel Erdemir ise Gazze'de yaşananların ortak vicdanda derin bir sorumluluk doğurduğunu belirtti.

Şirket olarak yalnızca ticari faaliyetlere odaklanmadıklarını aktaran Erdemir, şunları kaydetti:

"Toplumsal faydayı önceleyen bir anlayışla hareket ettik. Erzurum'dan yükselen dayanışma ruhunun önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Erzurum'da başlatılan bu girişim, yalnızca bir yardım organizasyonu olmanın ötesinde yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi, kurumlar arası işbirliğinin artırılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi açısından önemli bir adım."