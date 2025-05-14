Erzurum Diplomasi Akademisi 10 Yaşında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum Diplomasi Akademisi 10 Yaşında

Erzurum'da 10 yıldır gençlere diplomasi eğitimi veren akademi, 20 ülkeden 10 bin öğrenciye ulaştı.

14.05.2025 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da bir grup gencin "Sınırlarını aşan gençlik" sloganı ile kurduğu ve 10 binin üzerinde gencin eğitim aldığı Erzurum Diplomasi Akademisi, 10 yılda 20 ülkeden öğrenci ağırladı.

Erzurum'da 2015'te Büyükşehir Belediyesi ve gençlik kuruluşlarının desteğiyle kurulan akademi, gençlere Orta Doğu, Filistin, Balkanlar, İran, Afrika ve Avrupa'da diplomasi alanında saha çalışmalarına da katılabilme fırsatı sunuyor.

Kentte 10 yıldır devam eden ve 10 binin üzerinde genci ağırlayan akademiye, 20 ülkeden 350 yabancı uyruklu öğrenciye de kapılarını açtı.

Bugüne kadar 500 kez katılımcı buluşmasının yapıldığı akademide, 18 ülkede saha çalışmaları yapıldı, 200 kitap okunup analiz edildi ve farklı dillerde 10 binin üzerinde makale incelendi.

"Bir kısmı akademisyen oldu, bir kısmı diplomat oldu"

Diplomasi Akademisi Proje Danışmanı Cihangir İşbilir, AA muhabirine, diplomasi akademisinin 10 yıldır devam eden bir yapı olduğunu söyledi.

Akademinin, çalışmalarını Erzurum Büyükşehir Belediyesi himayelerinde gerçekleştirildiğini ifade eden İşbilir, şöyle konuştu:

"Daha çok Kafkasya ve Orta Doğu'yu çalışan eğitim odaklı bir düşünce kuruluşu gibi gelişiyor ve her geçen yıl istikrarla devam ettiğimiz için de dünyanın her yerinden ilgi görüyor. Bir tür akademinin tamamlayıcısı gibi bir program burada icra ediliyor. Birçok atölyemiz var. Bölgeyi tarayan, bölgeyi analiz eden gençler burada yetişiyor. Liseden doktora seviyesine kadar binlerce genç bugüne kadar buradan yetişti. Ülkemizin güzide kurumlarında çalışmaya başladılar. Bir kısmı akademisyen oldu, bir kısmı diplomat oldu. Erzurum bu anlamda önemli bir kaynak. Beşeri sermayemize ciddi bir kaynak yetiştirmiş oluyoruz."

Akademinin gelecekteki hedeflerinden bahseden İşbilir, özellikle Erzurum- Bakü arasında önemli bir hat kurmayı hedeflediklerini söyledi.

İşbilir, "Bu coğrafyadan, bölge uzmanı birçok genç kardeşimiz yetişecek ve ülkemize, milletimize, Türk dünyasında hizmet edecekler. Bir ülkenin en önemli güç unsurlarından biri de beşeri sermayesidir. Coğrafyasını bilen, medeniyetini bilen, bilinçli bir kadro ateşlendi. Bu çalışmada ilham alınarak Türkiye'nin birçok yerinde diplomasi akademileri kuruldu. Uluslararası anlamda da çalışmalar yapılıyor " dedi.

Cihangir İşbilir, akademi sayesinde önemli diplomatik aktörlerin yetiştiğini ifade etti.

"Hem kitaplar okutuyoruz hem de analizler yapılıyor"

Erzurum Diplomasi Akademisi Genel Koordinatörü Ergün Engin ise akademide bulunan ve sayıları her geçen yıl artan uluslararası öğrencilere dikkati çekerek, "Hem kitaplar okutuyoruz hem de analizler yapılıyor. Bunlar günlük yapılıyor. Uluslararası öğrencilerin katkısı çok. O ülkelere gitmek yerine buradaki yansımalarını görmüş oluyoruz. Erzurum'u özellikle Kafkasya'ya Asya'ya ve Orta Doğu'ya açılacak bir düşünce kuruluşunun merkezi haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Akademide 2 yıldır Jeopolitik Atölyesi Koordinatörlüğünde görev yapan üniversite öğrencisi Sernaz Özden de dünyanın barışa ihtiyacı olduğundan bahsederek, "İnsanlık açısından birbirimizi anlamak çok önemli. Dünyada gün geçtikte zulüm gündemdeki yerini büyütmekte. Diplomasi zulme karşı çok önemli bir silah. Özellikle mazlumlar için çok önemli. Türkiye de diplomasinin uluslararası öğrencilerle şekillenmesi, genç nesil için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Akademide Azerbaycan sunumu yapan üniversite öğrencisi Melekhanım Abdurazakova ise "Ülkemin bayrağını, tarihini, kültürünü anlattım. Kendi ülkemi böyle bir yerde anlatmak çok mutluluk vericiydi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Diplomasi, erzurum, Kültür, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum Diplomasi Akademisi 10 Yaşında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne Sarayı’nın 17’nci yüzyıldaki halini en net gösteren gravür İsviçre’de bulundu Edirne Sarayı'nın 17'nci yüzyıldaki halini en net gösteren gravür İsviçre'de bulundu
Gülden’i 30 bıçak darbesiyle öldüren cani: Koğuş ağası olacağım Gülden'i 30 bıçak darbesiyle öldüren cani: Koğuş ağası olacağım
İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer’ın evi kundaklandı İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın evi kundaklandı
DEM Partili Bakırhan’ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun, biz de duyalım DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun, biz de duyalım
Yaş çay alım fiyatı belli oldu Yaş çay alım fiyatı belli oldu
Ünlü rapçi Tory Lanez cezaevinde dehşeti yaşadı Ünlü rapçi Tory Lanez cezaevinde dehşeti yaşadı
PKK’nın fesih kararı sonrası bir açıklama da İran’dan PKK'nın fesih kararı sonrası bir açıklama da İran'dan
Türk tekstil devi iflas etti Türk tekstil devi iflas etti
Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon oranları belli oldu Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon oranları belli oldu
Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen serbest kaldı Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen serbest kaldı
Ünlü rapçi Sean ’Diddy’ Combs, escortlara yüklü miktarda para dağıtmış Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs, escortlara yüklü miktarda para dağıtmış

12:19
Bakan Tunç: DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var
Bakan Tunç: DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var
12:17
Kritik zirveden detaylar Trump ve Şara, birbirinden karşılıklı istekte bulundu
Kritik zirveden detaylar! Trump ve Şara, birbirinden karşılıklı istekte bulundu
11:48
’’Bu yıl sıkıntı yaşayacağız’’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı
''Bu yıl sıkıntı yaşayacağız'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı
10:24
25 yıl sonra tarihi görüşme Erdoğan, Trump, Selman ve Şara bir araya geldi
25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Selman ve Şara bir araya geldi
09:43
Hasan Ekici Gelecek Partisi’nden istifa etti
Hasan Ekici Gelecek Partisi'nden istifa etti
16:28
2 yıl men cezası almıştı Alper Potuk için yeni gelişme
2 yıl men cezası almıştı! Alper Potuk için yeni gelişme
16:05
Metin Öztürk’ten TFF’ye hakem tepkisi: İki takımı birbirine düşürmek istiyorlar
Metin Öztürk'ten TFF'ye hakem tepkisi: İki takımı birbirine düşürmek istiyorlar
15:57
Ersun Yanal, Süper Lig’e geri dönüyor
Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
15:50
Bülent Ersoy’dan sahneye damga vuran dans şovu
Bülent Ersoy'dan sahneye damga vuran dans şovu
15:48
Burak Özçivit’e soğuk duş Herkese sarılıp bir tek onu es geçti
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti
15:45
Galatasaray’a 2.3 milyar TL’lik gelir
Galatasaray'a 2.3 milyar TL'lik gelir
15:42
Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız kaleci için yarışıyor
Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız kaleci için yarışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 12:29:15. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum Diplomasi Akademisi 10 Yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.