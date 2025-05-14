Erzurum Diplomasi Akademisi 10 Yaşında

Erzurum'da bir grup gencin "Sınırlarını aşan gençlik" sloganı ile kurduğu ve 10 binin üzerinde gencin eğitim aldığı Erzurum Diplomasi Akademisi, 10 yılda 20 ülkeden öğrenci ağırladı.

Erzurum'da 2015'te Büyükşehir Belediyesi ve gençlik kuruluşlarının desteğiyle kurulan akademi, gençlere Orta Doğu, Filistin, Balkanlar, İran, Afrika ve Avrupa'da diplomasi alanında saha çalışmalarına da katılabilme fırsatı sunuyor.

Kentte 10 yıldır devam eden ve 10 binin üzerinde genci ağırlayan akademiye, 20 ülkeden 350 yabancı uyruklu öğrenciye de kapılarını açtı.

Bugüne kadar 500 kez katılımcı buluşmasının yapıldığı akademide, 18 ülkede saha çalışmaları yapıldı, 200 kitap okunup analiz edildi ve farklı dillerde 10 binin üzerinde makale incelendi.

"Bir kısmı akademisyen oldu, bir kısmı diplomat oldu"

Diplomasi Akademisi Proje Danışmanı Cihangir İşbilir, AA muhabirine, diplomasi akademisinin 10 yıldır devam eden bir yapı olduğunu söyledi.

Akademinin, çalışmalarını Erzurum Büyükşehir Belediyesi himayelerinde gerçekleştirildiğini ifade eden İşbilir, şöyle konuştu:

"Daha çok Kafkasya ve Orta Doğu'yu çalışan eğitim odaklı bir düşünce kuruluşu gibi gelişiyor ve her geçen yıl istikrarla devam ettiğimiz için de dünyanın her yerinden ilgi görüyor. Bir tür akademinin tamamlayıcısı gibi bir program burada icra ediliyor. Birçok atölyemiz var. Bölgeyi tarayan, bölgeyi analiz eden gençler burada yetişiyor. Liseden doktora seviyesine kadar binlerce genç bugüne kadar buradan yetişti. Ülkemizin güzide kurumlarında çalışmaya başladılar. Bir kısmı akademisyen oldu, bir kısmı diplomat oldu. Erzurum bu anlamda önemli bir kaynak. Beşeri sermayemize ciddi bir kaynak yetiştirmiş oluyoruz."

Akademinin gelecekteki hedeflerinden bahseden İşbilir, özellikle Erzurum- Bakü arasında önemli bir hat kurmayı hedeflediklerini söyledi.

İşbilir, "Bu coğrafyadan, bölge uzmanı birçok genç kardeşimiz yetişecek ve ülkemize, milletimize, Türk dünyasında hizmet edecekler. Bir ülkenin en önemli güç unsurlarından biri de beşeri sermayesidir. Coğrafyasını bilen, medeniyetini bilen, bilinçli bir kadro ateşlendi. Bu çalışmada ilham alınarak Türkiye'nin birçok yerinde diplomasi akademileri kuruldu. Uluslararası anlamda da çalışmalar yapılıyor " dedi.

Cihangir İşbilir, akademi sayesinde önemli diplomatik aktörlerin yetiştiğini ifade etti.

"Hem kitaplar okutuyoruz hem de analizler yapılıyor"

Erzurum Diplomasi Akademisi Genel Koordinatörü Ergün Engin ise akademide bulunan ve sayıları her geçen yıl artan uluslararası öğrencilere dikkati çekerek, "Hem kitaplar okutuyoruz hem de analizler yapılıyor. Bunlar günlük yapılıyor. Uluslararası öğrencilerin katkısı çok. O ülkelere gitmek yerine buradaki yansımalarını görmüş oluyoruz. Erzurum'u özellikle Kafkasya'ya Asya'ya ve Orta Doğu'ya açılacak bir düşünce kuruluşunun merkezi haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Akademide 2 yıldır Jeopolitik Atölyesi Koordinatörlüğünde görev yapan üniversite öğrencisi Sernaz Özden de dünyanın barışa ihtiyacı olduğundan bahsederek, "İnsanlık açısından birbirimizi anlamak çok önemli. Dünyada gün geçtikte zulüm gündemdeki yerini büyütmekte. Diplomasi zulme karşı çok önemli bir silah. Özellikle mazlumlar için çok önemli. Türkiye de diplomasinin uluslararası öğrencilerle şekillenmesi, genç nesil için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Akademide Azerbaycan sunumu yapan üniversite öğrencisi Melekhanım Abdurazakova ise "Ülkemin bayrağını, tarihini, kültürünü anlattım. Kendi ülkemi böyle bir yerde anlatmak çok mutluluk vericiydi." diye konuştu.