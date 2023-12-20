Erzurum, güneş enerjisi potansiyeli en yüksek ikinci il

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Saim Özakalın, Erzurum'un, güneş enerjisi potansiyeli en yüksek ikinci il olduğunu, bu potansiyelin değerlendirmesi adına çalışmalara başladıklarını söyledi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın başkanlığında ETSO Meclis Salonu'nda düzenlenen, "GES İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Mustafa Kılıç, 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya ile ETSO Meclis üyeleri ve sanayiciler katıldı.

Başkan Özakalın, toplantıda yaptığı konuşmada, 1. ve 2. etap alanda güneş enerji santrali kurulması yönünde 2. OSB yönetim olarak karar alınması ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) lisans alınmasıyla ilgili süreçlere yönelik bilgilendirme yaptı.

Erzurum'un, güneş enerjisi potansiyeli en yüksek ikinci il olduğunu vurgulayan Başkan Özakalın, bu potansiyelin değerlendirmesi adına çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Yapılaşmanın durdurulduğu ve yaklaşık 2 milyon metrekare büyüklüğe sahip 2. OSB 1. ve 2. Etap alanın GES projesi için çok uygun olduğunu belirten Başkan Özakalın, şöyle konuştu:

"Söz konusu bu alanda GES projesini hayata geçirmek amacıyla ETSO öncülüğünde bir girişimde bulunmak ve bu girişimin nasıl bir model üzerinde inşa edileceği yönünde istişareler yapmak adına ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu istişare ve değerlendirmelerin ardından sektör temsilcilerinin de katkılarıyla en doğru modelin ortaya çıkacağına inanıyoruz."

KOSGEB İl Müdürü Aktaş da KOSGEB'in, "Yeşil Sanayi Destek Programı" hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Aktaş, Dünya Bankası ile Türkiye'deki sanayi firmaları için etkin bir yeşil dönüşümü desteklemek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından toplam 450 milyon dolarlık bütçeyle 2023-2029 yılları arasında "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" yürütüleceğini anlattı.

TKDK İl Koordinatörü Kılıç da IPARD 2 programının tamamlandığını hatırlatarak, yakın zamanda detayları belli olacak IPARD 3 programı kapsamında sağlanacak desteklerle ilgili ETSO üyelerini bilgilendireceğini belirtti.