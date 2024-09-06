Erzurum'da Bomba İhbarı Üzerine Uçak Zorunlu İniş Yaptı - Son Dakika
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Erzurum'da Bomba İhbarı Üzerine Uçak Zorunlu İniş Yaptı

Erzurum\'da Bomba İhbarı Üzerine Uçak Zorunlu İniş Yaptı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hindistan-Almanya seferini yaparken bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yapan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağında ekiplerin bomba imha uzmanı ve bomba arama köpekleri desteğindeki aramalarının sürdüğünü bildirdi.

06.09.2024 20:18
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hindistan- Almanya seferini yaparken bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yapan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağında ekiplerin bomba imha uzmanı ve bomba arama köpekleri desteğindeki aramalarının sürdüğünü bildirdi.

Alınan bilgiye göre, uçağın Erzurum Havalimanı'na zorunlu inişinin ardından havalimanına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uçaktaki yolcuların tahliye edildiği, kabin ve kargo bölümünde detaylı arama başlatıldığı öğrenildi.

AFAD ekipleri, uçaktan tahliye edilen yolcuları güvenli şekilde üzerlerinde arama yapıp araçlarla havalimanı içine taşındı.

Burada ekiplerce ikramlar yapılan yolcular, işlemler bitene kadar dinlendirilecek.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ise çalışmaları yakından takip ediyor.

Ekiplerle uçakta, 2 bomba imha uzmanı ve 1 bomba arama köpeği arama yapıyor.

Havalimanında, 100 emniyet personeli, 54 personel ile 14 ambulans, 3 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 7 kurtarma ve 2 KBRN aracıyla 28 personel, 6 aracıyla 24 itfaiye personeli, 1 olay yeri inceleme ve 1 tercüman görev yapıyor.

"Erzurum hava sahası uçuşa kapatıldı"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, uçakta 247 yolcu ile mürettebatın bulunduğunu söyledi.

Çiftçi, "Şu an ekipler sahada, valizleri arıyor. AFAD ekipleri, yolcuları güvenli şekilde tahliye etti. Emniyet, polis özel harekat, tüm ekiplerimiz sahada. Bütün ekiplerimiz, uçağın içinde ve etrafında güvenlik önlemini aldılar. Erzurum hava sahası uçuşa kapatıldı." diye konuştu.

Yolculardan biri peçeteye yazdığı "uçakta bomba var" notuyla ihbarda bulunmuş

Valisi Çiftçi, yolculardan birinin peçeteye "uçakta bomba var" notunu yazıp kabin ekibine verdiğini, ihbar durumunun bu şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Mevcut risk ortadan kalktıktan sonra diğer işlemlere devam edeceklerini belirten Çiftçi, "Hindistan Havayollarına ait bir uçak Hindistan'dan Almanya'ya giderken ilk önce Ordu'ya inmek istiyor bu durum ortaya çıkınca. Fakat oradaki havaalanında tadilat çalışmaları devam ettiğinden sonra Trabzon'a inmek istiyorlar orada da hava trafiği yoğun olduğundan dolayı Erzurum'a yönlendiriliyor. Uçak Erzurum Havalimanı'na iniyor böylece." dedi.

Çiftçi, Erzurum Havalimanı'nın iniş ve kalkışlara kapatıldığına işaret ederek, "Uçak aranıp bagajlar kontrol edildikten sonra herhangi bir olumsuz yani ihbarın olumsuz olduğu ortaya çıkarsa tekrar yolcuları bagajlarıyla birlikte uçağa yerleştireceğiz. Buradan göndereceğiz ve ondan sonra acil durum ortadan kalkmış olacak." ifadelerini kullandı.

Vali Çiftçi, havalimanında açıklama yaptı

Çiftçi, Erzurum Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Hindistan Vistara Havayolları'na ait yolcu uçağının, Mumbai- Frankfurt seferini yaparken alınan bomba ihbarı üzerine saat 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapmak durumunda kaldığını hatırlattı.

Havalimanına iniş yaptıktan sonra uçağın içerisinde bulunan 234 yolcu ile 13 mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiğini anlatan Çiftçi, yolcuların aramalar yapıldıktan sonra alındıkları havalimanı binasında istirahat ettirildiğini belirtti.

Vali Çiftçi, şöyle devam etti:

"Uçaktan yolcuların tahliyesinin ardından 2 bomba imha uzmanımız ve bir de bomba arama köpeğimiz şu anda uçağın içerisinde arama çalışmalarına devam ediyor. Uçağın önündeki ilk bölüm tamamlanmış durumda. Bu arada çalışmanın da uzayabileceğini düşünerek jandarma komutanlığımızdan bir bomba arama köpeği daha talep ettik. İki arama köpeğiyle uçağın içerisindeki arama çalışmaları devam ediyor.

Bu çalışma tamamlandıktan sonra altta bulunan bütün bagajlar piste indirilecek. Arama köpeklerimiz orada da bagajları aramadan geçirecek. Bunları da tamamladıktan sonra kabinin içerisi gerekli taramadan geçirildikten sonra eğer bomba ihbarı asılsız çıkarsa yolcular tekrar uçağa alınacak. 21.00'e kadar acil durum ilan edildiğinden dolayı havaalanımıza bütün inişler ve kalkışlar durdurulmuş durumda. Bu çalışma nihayetlenip uçağı gönderip acil durum ortadan kalktıktan sonra havaalanımızda iniş ve kalkışlar devam edebilecek."

Yolcularda herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını dile getiren Çiftçi, notu bırakan kişiyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamadığını belirtti.

Kaynak: AA

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