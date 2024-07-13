Erzurum, Kars ve Ardahan'da Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

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Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.