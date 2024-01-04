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Erzurum, Kars ve Ardahan'da Kar Yağışı Devam Ediyor - Son Dakika
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Erzurum, Kars ve Ardahan'da Kar Yağışı Devam Ediyor

Erzurum, Kars ve Ardahan illerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Erzurum'da gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte kar yağışı arttı. Kentteki parklar, bahçeler, yollar, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri yollarda çalışmalara başladı. Kars'ta da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Sarıkamış ilçesinde ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı. Ardahan'da ise gece buzlanma oluştu ve yüksek kesimlerde kar yağdı.

Erzurum, Kars ve Ardahan\'da Kar Yağışı Devam Ediyor
04.01.2024 - 10:17,
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Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı sürüyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü Erzurum'da, sabah saatlerinde kar etkisini artırdı.

Kar yağışıyla, kentteki parklar, bahçeler, yollar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri yollarda çalışma başlattı.

Kars

Kars'ta da dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Yağan karla ağaçlar ve bitkiler beyaza büründü.

Ardahan

Ardahan'da gece sıfırın altına düşen soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

Şehrin yüksek kesimlerinde ise kar yağdı.

Kaynak: AA
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