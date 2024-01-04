Erzurum, Kars ve Ardahan\'da Kar Yağışı Devam Ediyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı sürüyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü Erzurum'da, sabah saatlerinde kar etkisini artırdı.
Kar yağışıyla, kentteki parklar, bahçeler, yollar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Büyükşehir ve ilçe belediyeleri yollarda çalışma başlattı.
Kars
Kars'ta da dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.
Yağan karla ağaçlar ve bitkiler beyaza büründü.
Ardahan
Ardahan'da gece sıfırın altına düşen soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.
Şehrin yüksek kesimlerinde ise kar yağdı.
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