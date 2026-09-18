Erzurum Kazım Karabekir'de tüfekli kavgada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı, polis de yaralı - Son Dakika
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Erzurum Kazım Karabekir'de tüfekli kavgada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı, polis de yaralı

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Erzurum Kazım Karabekir\'de tüfekli kavgada 3\'ü ağır 12 kişi yaralandı, polis de yaralı
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Erzurum Kazım Karabekir Mahallesi'nde balkondaki grupla caddeden geçenler arasında tüfek kullanılan kavgada 12 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre yaralılardan 3'ünün durumu ağır, kavgaya müdahale eden polis memurunun durumu ise iyi.

Erzurum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.

Kazım Karabekir Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bir apartmanın 2. katındaki balkonda oturan grup ile caddeden geçen ve aralarında husumet olduğu belirtilen kişiler arasında silahlı kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tüfek kullanılan kavgada, ilk belirlemelere göre, aralarında kavgaya müdahale eden bir polisin de bulunduğu 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Özel harekat polisinin de desteğiyle olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekipler, çok sayıda kişiyi de gözaltına aldı.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır, saçmaların isabet ettiği polis memurunun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Özel Güvenlik Denetleme Başkanı olan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erzurum Kazım Karabekir'de tüfekli kavgada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı, polis de yaralı - Son Dakika
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