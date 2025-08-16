Erzurum Kültür Yolu Festivali Başladı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, bakanlık tarafından düzenlenen Kültür Yolu festivallerine ilişkin, "Her ne kadar adı festival olsa da kültür ve turizm başta olmak üzere bir değerin açığa çıkması, uyuyan hazinelerimizin ortaya çıkartılması noktasında önemli bir çaba." dedi.

Serdar Çam, Erzurum'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Erzurum Kültür Yolu Festivali"nin açılışına katıldı.

Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl 20 şehirde düzenlenen festivalin dokuzuncu durağı Erzurum oldu.

Erzurum Müzesi'nde düzenlenen açılışta konuşan Serdar Çam, festivalin dünyanın en büyük festivali olma niteliği taşıdığını söyledi.

Aynı yıl içinde birçok ilde devam eden bir etkinlik olduğunu belirten Çam, "Yaklaşık 6-7 bin sanatçının katılımının olduğu, her ilde en az 9 gün etkinliğin olduğu muazzam bir çalışma. Her ne kadar adı festival olsa da kültür ve turizm başta olmak üzere bir değerin açığa çıkması, uyuyan hazinelerimizin ortaya çıkartılması noktasında önemli bir çaba. Önemli bölgelerde özellikle Erzurum gibi kavşak noktalarda tarihe, medeniyetimize beşiklik etmiş tüm ticari kafilelerin yürütülmüş kültürün, sanatın merkezi haline dönüşmüş böyle belde ve merkezlerde bu tür etkinlikler sadece bir güzel vakit geçirme gibi bir takım etkinlik değil, aynı zamanda bir farkındalık oluşturmadır." diye konuştu.

Çam, festivallerle insanların duygularını paylaşmaya çalıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bütün dünya çeşitli etkinliklerle, çabalarla 'ben varım' diyor. Bunlardan bir tanesi de bu tür çalışmalar. Festivaller sadece sevinci ve mutluluğu paylaşmıyor, aynı zamanda hüzün ve acıları da paylaşıyor. Avrupa'da en büyük konserler, etkinlikler en büyük acıları paylaşmak için yapılır. Londra'da Wembley Stadyumu'nda açlıkla, sefaletle, savaşlarla ilgili konserler ve mesajlar verilir. Dolayısıyla biz bu çabalarla Anadolu'muzun ve ülkemizin değerleriyle birlikte duyguları da paylaşacağımız bütün görsel ve işitsel olarak görünürlüğünü sağlayabilecek çalışmaları yürütüyoruz. Sanat, asli duyguları ortaya çıkartmak demektir. Kimi şiir, kimi başka etkinlikle bir şekilde duygularını ve hissiyatlarını ortaya çıkarıyor."

Bu tür etkinliklerin ekonomiye de olumlu katkı sağladığını dile getiren Çam, "Bu, kademe kademe, birleşe birleşe bir ekonomik güce de ulaşıyor. Dolayısıyla başta yerel ekonomi olmak üzere civar şehirlerin ekonomik kalkınmasına, gelişmesine, diğer beldelerden ve şehirlerden dünyanın değişik noktalarından ajandalara, takvimlere yerleştirilerek bu etkinliklere katılma çabasının artırıldığı çalışmalardır. Bu üçüncü kez Erzurum'da yapılıyor inşallah 33'üncüsü yapıldığında da çok farklı bir duruma gelmiş olacak. İlkleri yapmak, ilk tohumları ekmek çok zordur. Bu bölgeler, ondan sonraki süreçte muazzam bir güce ulaşacak. Dünyaya mesaj vermeye, 8 milyarlık insana 'Biz de varız' demeye katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çam, konuşmanın ardından müze önünde Karaz kültürü için balonları havaya bıraktı, Çifte Minareli Medrese önünde Erzurum Büyükşehir Belediyesi bar ekibinin gösterini izledi.

Protokol daha sonra müzedeki "Karaz'dan Sonsuzluğa Yeni Bir Evren", Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki "Kuyumculuk ve Çarpana Örgü Atölyesi", Çifte Minareli Medresesi'nde Yaşayan Miras: "Zanaattan Sanata Tespih" ile Yakutiye Medresesi'nde açılan sergileri gezdi.

Açılışa, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kentte 40 farklı noktada 400 etkinliğin yapılacağı festival 24 Ağustos Pazar günü sona erecek.