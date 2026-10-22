Erzurum Oltu'da belirtilen 45 milyon yıllık Gökkuşağı Tepeleri dronla kaydedildi

Erzurum Oltu'da belirtilen 45 milyon yıllık Gökkuşağı Tepeleri dronla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Gökkuşağı Tepeleri, 45 milyon yıl öncesine dayandığı belirtilen oluşumuyla dronla kaydedildi. Sonbaharda çevresindeki ağaç ve bitkilerin sararmasıyla farklı renk tonlarına bürünen tepelerin dünyada benzerinin Çin'de bulunduğu belirtiliyor.
Erzurum'un Oltu ilçesinde farklı renkleriyle dikkati çeken ve oluşumunun 45 milyon yıl öncesine dayandığı belirtilen Gökkuşağı Tepeleri, dronla görüntülendi.
İlçenin doğal güzellikleri arasında yer alan ve farklı renk tonlarıyla dikkati çeken tepeler, oluşturduğu manzarayla ilgi görüyor.
Oluşumunun 45 milyon yıl öncesine dayandığı ve dünyada benzerinin Çin'de bulunduğu belirtilen Oltu'nun rengarenk tepeleri, ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.
Sonbaharda etrafındaki ağaç ve bitkilerin sararmasıyla güzel manzaraların oluştuğu tepeler dronla görüntülendi.
Kaynak: AA
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