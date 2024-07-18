Erzurum Oltu'da Sel Felaketi: Okul, Sağlık Ocağı ve Evler Hasar Gördü - Son Dakika
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Erzurum Oltu'da Sel Felaketi: Okul, Sağlık Ocağı ve Evler Hasar Gördü

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Erzurum'un Oltu ilçesinin Ayvalı Mahallesi'nde meydana gelen sağanak yağışın neden olduğu sel felaketinde okul binası, sağlık ocağı ve 10 ev hasar gördü, 10 araç sürüklendi. Sel suları ayrıca mahalle okul lojmanını da bastı. Yetkililer, temizlik çalışmalarının yanı sıra tedbir amaçlı dere yakınındaki evlerde yaşayan vatandaşların güvenli bir şekilde yerleştirileceğini belirtti.

18.07.2024 11:50
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ERZURUM'un Oltu ilçesinin kırsal Ayvalı Mahallesi'nde sağanağın neden olduğu selde okul binası, sağlık ocağı ve 10 ev hasar gördü, 10 araç sürüklendi. Dereden taşan yağmur suları, mahalle okul lojmanını da bastı. Öğretmen Hüseyin Keskin ve ailesi, lojmanın üst katına çıkıp kurtuldu.

Oltu ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak kısa sürede sele dönüştü. Derelerden taşan sular, 224 hane ve 900 nüfusuyla ilçenin en büyük mahallelerinden Ayvalı'yı vurdu. Sel suları okul binası, sağlık ocağı ve 10 evde hasara yol açtı. Pekmez üretim ocaklarının da zarar gördüğü mahallede 10 araç da sel sularıyla sürüklendi.

Ayvalı İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Hüseyin Keskin ile eşi ve çocuğu, sel suları lojmana dolunca ikinci kata çıktı, ailenin otomobili ise selde sürüklendi. Yaşadıklarını anlatan öğretmen Keskin, "Yoğun yağışın ardından sel geldiğini gördüm. Birinci katı dolduran sulardan ikinci kata çıkarak canımızı kurtardık. Arabamız gitti" dedi.

Selin ardından Oltu Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve DSİ Bölge Müdürlüğü ekipleri, gece boyunca mahallede iş makineleriyle temizlik yaptı. Oltu Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik tedbirleri alırken; AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri ile Türk Kızılay mobil market sabaha kadar Ayvalı'da çalışmalarını sürdürdü. Türk Kızılay, gece boyu bölge halkına çay, bisküvi ve su ikram etti.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, "Uzun zamandır böyle bir yağış görülmedi. Sel suları bütün kanalları taş ve kumla doldurmuş. Birçok evimizde, okulumuzda, sağlık ocağımızda, çok sayıda araçta hasar oluştu. Çok şükür can kaybımız yok, buna şükrediyoruz. Oltu Belediyemizin iş makineleri, komşu belediyelerimizden aldığımız iş makinesi desteği ile dolan kanallarımızı sabaha kadar boşaltacağız. Suyun akışına yön vereceğiz. Tedbir amaçlı dere yakınındaki evlerde yaşayan vatandaşlarımızı ya Oltu'da misafir edeceğiz ya da komşularına göndereceğiz" diye konuştu.

Ekipler, mahallede hasar tespit çalışması başlattı.

Erzurum Oltu\'da Sel Felaketi: Okul, Sağlık Ocağı ve Evler Hasar Gördü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzurum Oltu'da Sel Felaketi: Okul, Sağlık Ocağı ve Evler Hasar Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Oltu'da Sel Felaketi: Okul, Sağlık Ocağı ve Evler Hasar Gördü - Son Dakika
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