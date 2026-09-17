Erzurum Palandöken'de Düzgün Kur'an Eğitim Merkezi'nin açılışı yapıldı - Son Dakika
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Erzurum Palandöken'de Düzgün Kur'an Eğitim Merkezi'nin açılışı yapıldı

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Erzurum Palandöken\'de Düzgün Kur\'an Eğitim Merkezi\'nin açılışı yapıldı
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde Düzgün ailesi tarafından yaptırılan Düzgün Erzurum Kur'an Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan Arpaguş, 7'den 77'ye bu hizmetlere destek verdiklerini belirterek gençlerin Kur'an'la buluşması için çalıştıklarını söyledi.

Erzurum'da, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un katılımıyla "Düzgün Erzurum Kur'an Eğitim Merkezi Müdürlüğü" açıldı.

Palandöken ilçesinde Düzgün ailesi tarafından yapılan "Düzgün Erzurum Kur'an Eğitim Merkezi Müdürlüğü"nün açılışında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Arpaguş, burada yaptığı konuşmada, Cenabıhakk'ın hidayet rehberi olarak gönderdiği ve kutlu elçisiyle bizatihi yaşayarak insanlığa öğretildiği, hayat rehberi bir kitabın insanın kemal ararken kamil bir insan olması için gerekli olan bütün düsturların mündemiç olduğu aziz kitabın hayatın en önemli unsuru olduğunu söyledi.

Allah'ın kitabının hayat rehberi ve yaratılış gayesi doğrultusunda fani hayattan ebedi hayata yol bulunabilecek gerçek kılavuz olduğuna dikkati çeken Arpaguş, "Ve tabii ki o kılavuz kitabı bize öğreten ve Efendimiz'in rehberliğinde bir hayat bizi bu fani alemden ebedi alemin kazanımına götürecek yolculukta en büyük refikimiz, yol arkadaşımız olacaktır. Sorumluluğumuz o ki İslam diyarı olan, Kur'an diyarı olan, aziz milletimizin Kelime-i Tevhid'in nuru gönüllerine düştüğü ilk günden bugüne kadar binlerce yıldır hizmetkarı olduğu yüce dinimizin bu iki kaynağını devleti ebet müddet olabilmemiz için bu topraklarda İslam'ın nuruyla yaşayabilmemiz için genç kuşaklara, yavrularımıza aktarmakla sorumluyuz." diye konuştu.

"Erzurum bir Kur'an şehri, bir hafızlar diyarı"

Arpaguş, bu konuda en başarılı illerden biri olduğuna dikkati çekerek şunları ifade etti:

"Erzurum bir Kur'an şehri, bir hafızlar diyarı. Erzurum'un öyle köyleri vardır ki, kaç hafız var diye sorulmaz, hafız olmayan var mı diye sorulurmuş. Böyle aziz bir şehirde böyle güzel bir şehirde genç nesillerimizin, genç hafızlarımızın zihinlerine, dimağlarına aldıkları bu yüce emaneti kalplerine, gönüllerine yerleştirebilmeleri için, onun anlam dünyasına girebilmeleri için daha sonraki hayatlarında bunu insanlara anlatabilmeleri, onları irşat edebilmeleri için Diyanet İşleri Başkanlığımız olarak aziz milletimizin destekleriyle 7'den 77'ye bu hizmetlere çaba ve gayret gösteriyoruz. Bu konuda en büyük desteğimiz siz kıymetli hemşehrilerimiz. Böyle düzgün işler yapılsın. Biz gece gündüz koşmaya, bütün açılışlara katılmaya, yavrularımızın, gençlerimizin Kur'an'la buluşması için her türlü fedakarlığa hazırız."

Düzgün ailesine teşekkür eden Arpaguş, insanın fani bir varlık olduğunu ama ebediyet arzusundan da fariğ olmadığını bildirdi.

Arpaguş, insanın ebediyet arıyorsa sadaka-i cariye ile hayatını süslemek zorunda olduğuna dikkati çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

"4-6 yaş kurslarımız, 7-10 yaş kurslarımız, 10-14 yaş kurslarımız, ihtiyaca yönelik halkımıza açık kurslarımız ve bugün de geldiğimiz noktada 12'sini açtığımız Kur'an eğitim merkezlerimizle bu toplumun mayasında, hamurunda olan Kur'an ahlakını, Kur'an ahkamını, efendimizin ahlakını, toplumun bütün vasatına yayma gayretimizi Cenabıhak inşallah bereketlendirsin, hayırlara vesile kılsın. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak biz sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil nerede 'La ilahe illallah Muhammeden resulullah' diyen biri varsa ona yetişmeye, ihtiyacı varsa ihtiyacı gidermeye, değilse en azından yüce kitabımızın bir nüshasını ulaştırmaya ya da afetlerde, kötü zamanlarında, dar zamanlarında ihtiyaçları olduklarında yanlarında olmaya gayret ediyoruz."

"Kur'an-ı Kerim bizler için yalnızca okunan bir kitap değil"

Vali Aydın Baruş ise Kur'an-ı Kerim'in milletin ruhunun temel taşı, ecdattan gelen en kıymetli miras olduğunu bildirdi.

Kur'an-ı Kerim'i doğru okumak ve anlamak ve genç nesillere doğru şekilde öğretmenin, herkesin üzerine düşen en asli sorumluluklardan biri olduğuna değinen Baruş, şunları dile getirdi:

"Kur'an-ı Kerim bizler için yalnızca okunan bir kitap değil, hayatımıza rehberlik eden, ahlakımızı güzelleştiren, gönüllerimizi aydınlatan ve insanı iyiliğe yönelten ilahi bir rehberdir. Kur'an merkezlerinin gayesi, hafızlığını sağlam bir şekilde tamamlamış, nitelikli bir akademik eğitime sahip, özgüveni ve kendini ifade edebilme kabiliyeti gelişmiş ve çağını takip eden idealist evlatlar yetiştirebilmektir. Milli kültürümüzü, manevi değerlerimizi özümseyen, evrensel değerlere önem veren, öğrendiklerini hayata aktaran, ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz ilim, irfan ve vicdan sahibi nesiller kazandırmaktır. Kur'an'ın manevi teçhizatıyla donanımlı, çağın gerektiği bilgi ve becerilerle donatılmış her evladımız ülkemizin geleceğine güvenle bakmamızı sağlayacaktır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Kur'an-ı Kerim'in hayatlarına istikamet veren, ahlakı güzelleştiren, adaleti, merhameti ve kardeşliği besleyen en büyük rehber olduğunu hatırlattı.

Erzurum'un ilmin, irfanın, imanın ve vatan sevgisinin asırlar boyunca birbirine omuz verdiği müstesna bir şehir olduğunu belirten Sekmen, "Asırlardır bu şehirde Kur'an okunmuş, hafızlar yetişmiş, ilim meclisleri kurulmuş, gönüller Allah'ın kelamıyla mamur olmuştur. Bir millet eğer milli ve manevi değerlerden yoksun nesil yetiştiriyorsa bilelim ki o neslin ilelebet devamı mümkün değil. Biz mutlaka ilmin yanında milli ve manevi değerlere de ağırlık verip evlatlarımızı geleceğe, yaratılış gayesine uygun, dünya hayatının kısa ve fani olduğunu ama bütün gayretimizi ebedi alemi kazanma rızası doğrultusunda çalışma yapmamız gerektiğini ifade ederek anlatarak, özümseterek bir nesil yetiştirmek zorundayız." diye kaydetti.

"Bu açılış yapılan yatırımların en büyüğü"

Hayırsever İskender Düzgün ise merkezi hazırlarken en büyük arzularının şehirde Kur'an eğitiminin nesilden nesile devam etmesine katkıda bulunmak olduğunu, "Düzgün ailesi olarak bugüne kadar yaptığımız en kıymetli manevi yatırım olan eserin bizden sonra da hizmet sonra da hizmet vermesini temenni ediyoruz. Bugüne kadar bu şehirde birçok yatırımlar ve birçok hizmetin açılışını yaptık ama bu açılış başka bir açılış. Bu açılış yapılan yatırımların en büyüğü, bu açılış değeri ve anlamıyla çok farklı bir açılış." diye konuştu.

İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın dua okumasının ardından kurdele kesilerek merkezin açılışı yapıldı.

Arpaguş ve beraberindekiler daha sonra merkezi gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Programa, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve Abdurrahim Fırat, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aydemir Çelik, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Baro Başkanı Mesut Öner, belediye başkanları ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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