Erzurum Pasinler'de silahlı kavgada gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Erzurum Pasinler'de silahlı kavgada gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Erzurum'un Pasinler ilçesinde 20 Eylül'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde 20 Eylül'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, H.K ve M.E.E tutuklandı, D. E., M.K. ile K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erzurum Pasinler'de silahlı kavgada gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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