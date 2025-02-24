Erzurum Soğuk Rekoru Kırdı - Son Dakika
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Erzurum Soğuk Rekoru Kırdı

Erzurum Soğuk Rekoru Kırdı

Erzurum, -32.6 ile en düşük sıcaklık rekorunu kırarak Türkiye'nin en soğuk bölgesi oldu.

24.02.2025 23:28
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İşte Türkiye'nin en soğuk yerleri

ERZURUM - Erzurum yine soğuk rekorunu bir yere bırakmadı ve dün gece ölçülen-32,6 ile "Gerçekleşen En Düşük Sıcaklıkla" listenin başında oldu.

Meteoroloji tarafından dün gece yapılan ölçümlerde, Erzurum'un Horasan ilçesi -32.6, Erzurum'un Tekman ilçesi -32.6, Erzurum'un Yakutiye ilçesi -31.8, Erzurum'un Aziziye ilçesi -30,4 ve Erzurum Karaçoban ilçesi -29.9'u yaşadı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yerleşim alanlarında ekiplerin karla mücadelede zorlandıkları ve vatandaşların kendi imkanlarıyla yolları açtıkları gözlendi. Bu arada meteorolojinin son verilerine göre Erzurum ve ilçelerinde 5 günlük hava tahmininde kar yağışı görülmüyor. Ancak soğuk havaların etkisini sürdürmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

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