Erzurum TDP, Çocukları Suçtan Koruyor - Son Dakika
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Erzurum TDP, Çocukları Suçtan Koruyor

Erzurum TDP, Çocukları Suçtan Koruyor
12.07.2025 11:43
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Erzurum TDP ekipleri, 20 bin çocuğun gelişimine katkıda bulunmak için çeşitli projeler yürütüyor.

Çalışmalarıyla Türkiye'deki tüm il emniyet müdürlükleri şubeleri arasında birinci olan Erzurum'daki Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri, çocukları suçtan ve kötü alışkanlıklardan korumak için sahada çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TDP ekipleri, 5 ila 25 yaş arasındaki çocuk ile gençleri suç ve kötü ortamlardan uzak tutabilmek için çeşitli kurs ve organizasyonlar düzenliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl "En iyi TDP Şubesi" seçilen ve "Kurul Özel Ödülü"ne layık görülen Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kent genelinde yaklaşık 20 bin çocuk ve gence ulaştı.

Çocukları suçtan ve kötü alışkanlıklardan korumak için çalışmalarını sürdüren ekipler, spor branşlarından sanata hemen her alanda çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sunuyor.

"Çeşitli projeler ve etkinlikler düzenledik"

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AA muhabirine, ekiplerin projeler kapsamında düzenledikleri etkinliklerde devletin tüm imkanlarını kullandıklarını ve diğer kurumlardan da destek aldıklarını söyledi.

Çocuk ve Gençler Sosyal Destek ve Koruma Programı kapsamında "Hayal Edelim, Geleceğimizi Değiştirelim" projesi çerçevesinde çalışma yürütüldüğünü belirten Yırtar, "Proje kapsamında çocuk ve gençlerin topluma kazandırılmaları, göçle kırsaldan şehre gelenlerin adaptasyonunun sağlanması, iş gruplarına eğitilerek kazandırılmaları sağlanması amacıyla çeşitli projeler ve etkinlikler düzenledik." dedi.

Şubenin geçen yıl birinci olmalarını sağlayan proje kapsamında 10 kurs, 5 etkinlik ve çeşitli seminerler düzenlendiğini ifade eden Yırtar, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında devletimizin sosyal imkanlarından yeterince yararlanmamış ailelere mensup sosyal ve ekonomik anlamda suça sürüklenme riski bulunan çocukların, aile içi şiddet mağduru, bölünmüş aile mensubu, öksüz ve yetim gibi dezavantajlı gruptaki 0-24 yaş çocuklar bu projenin ana hedef grubunu oluşturmuştur. Emlak danışmanlığı, güzellik ve saç bakımı, tekvando, karate, yabancı dil, geleneksel ve zeka oyunları gibi çeşitli kurs verildi, gezi-piknik gibi etkinlikler düzenlendi. Suç ve suçludan korunmaya yönelik seminerlerle beraber 8 bin 930 çocuk ve gencimize ulaşılmıştır. Bunların sosyal ve eğitim çevreleri ile dolaylı olarak da 20 bin gencimize ulaştık."

Yırtar, 81 il müdürlüğünde de TDP şubelerince projelerinin hayata geçirildiğine işaret ederek, "Arkadaşlarımız okullarımızı geziyor, gençlerimizle bir araya geliyorlar. Çocuk ve gençleri topluma kazandırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum TDP, Çocukları Suçtan Koruyor - Son Dakika

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