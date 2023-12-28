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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, 2023 yılını değerlendirdi - Son Dakika
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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, 2023 yılını değerlendirdi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nda 2023 yılını değerlendirdi. Özakalın, şehrin ekonomisine katkıda bulunmak ve iş dünyasının sorunlarına çözümler üretmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti. Ayrıca, 2. OSB'de GES projesi için yapılan istişareler sonucunda en doğru modelin ortaya çıkacağına inandıklarını ve sanayicilerin bu girişime destek vereceklerini ifade etti.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, 2023 yılını değerlendirdi
28.12.2023 - 13:59,
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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nda 2023 yılını değerlendirdi.

Özakalın, ETSO'daki toplantıda, şehrin ekonomisine, ticaretine katkıda bulunmak ve iş dünyasının sorunlarına çözümler üretmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

Yeni yılda da aynı tempoyla görev yapmayı sürdüreceklerini ifade eden Özakalın, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta odamızda düzenlediğimiz toplantıda sektör temsilcilerimizle bir araya gelerek konuyla ilgili istişarelerde bulunduk. Toplantıda sektör temsilcilerimize, 2. OSB Yönetim Kurulumuz tarafından GES santrali kurulma kararının alınması ve EPDK'dan lisans alınmasıyla ilgili süreçlere yönelik bilgilendirme yaptık. Ayrıca, ülkemizin güneş enerjisi potansiyeli en yüksek ikinci ili olan şehrimizin bu potansiyelinin değerlendirmesi için yaklaşık 2 milyon metrekare büyüklüğe sahip 2. OSB 1. ve 2. atap alanın GES projesi için çok uygun olduğunu dile getirdik. Projenin nasıl bir modelde hayata geçirileceğini istişare ettiğimiz bu toplantılar neticesinde, sektör temsilcilerimizin de katkılarıyla en doğru modelin ortaya çıkacağına inanıyoruz. Projeyle ilgili olumlu düşüncelerini dile getiren sanayicilerimizin de şehrimize katma değer sağlayacak böyle bir girişime destek vereceklerini ifade etmelerinden de ayrıca memnuniyet duyduk."

Özakalın, 2. OSB yönetimindeki diğer kurumların temsilcileriyle de yapacakları istişareler neticesinde bu girişimlerine yön vereceklerini bildirdi.

Kaynak: AA
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