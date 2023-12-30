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Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobil kazası: 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobil kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Arif Ö. idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile eşi Nagehan Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Tuğçe Ö. ise hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erzurum\'un Oltu ilçesinde otomobil kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
30.12.2023 - 12:39,
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Erzurum'un Oltu ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Arif Ö. idaresindeki 06 FT 9541 plakalı otomobil, Erzurum- Ardahan kara yolunun Güzelsu Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine ambulans, itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, kazada, sürücü ile eşi Nagehan Ö'nün, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan Tuğçe Ö. ise ambulansla kaldırıldığı Oltu Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
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