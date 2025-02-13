Erzurum\'un Turizm Potansiyelini Ortaya Çıkaran AtaPaths Uygulaması Geliştirildi

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ATATÜRK Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Görevlisi Erkan Denk, yerli ve yabancı turistlere Erzurum'un popüler mekanlarının yanı sıra saklı kalmış tarihi ve kültürel mirasını kolaylıkla keşfetmeleri için 'AtaPaths' uygulaması hazırladı. Başta kış turizmi olmak üzere doğa, kültür, gastronomi, termal turizm konusunda Erzurum'un potansiyelini ortaya çıkaran ve akıllı telefonlarda kullanılan uygulamayı binden fazla yerli ve yabancı turist inceledi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından '2025 Turizm Başkenti' ve Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından '2025 Yılı Avrupa Kış Sporları Başkenti' ilan edilen Erzurum'un her yönüyle tanıtımı amacıyla Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Görevlisi Erkan Denk, 'AtaPaths: Erzurum Destinasyonu için Akılı telefon uygulaması' hazırlandı. Yerli ve yabancı turistlere rehber olması amacıyla geliştirilen 'atapaths'te sadece Erzurum merkez değil bütün ilçelerindeki zengin kültürel miras, benzersiz doğal güzelliklere yer verildi. Başta kış turizmi olmak üzere doğa, kültür, gastronomi, termal turizm konusunda Erzurum'un potansiyelini ortaya çıkaran, konaklama yerleriyle ilgili bilgi veren uygulamayı binden fazla yerli ve yabancı turist inceledi.

AtaPathsin Erzurum ve ilçelerinin tarihi yapıları, lezzetli yemek noktalarını, doğa harikalarını içeren kapsamlı bir rehber olduğunu belirten Dr. Öğretim Görevlisi Erkan Denk, "Erzurum'da var olan turizm potansiyelini ortaya çıkarabilmek adına çalışmayı yaptık. Erzurumlu ziyaret eden gerek yerli gerek yabancı turistlerin sadece kış turizmi için değil diğer alternatif turizm türleri ile de bilgisi olması için uygulamayı hazırladık. Hem konaklama yapan işletmelerinden hem de yiyecek içecek işletmelerinden bize turistin geldiği zaman Erzurum'da nereyi ziyaret etmesi, gezmesi gerekir veya neyi nerede yemesi gerekir, hangi ürünü nereden satın alması gerekir gibi konularda ciddi sorunlar olduğu bilgisi geliyordu. Bizim oluşturduğumuz 'atapaths' uygulaması ile bu sorular tamamen ortadan kaldırılıyor. Web tabanlı ve aplikasyon ve akıllı telefon uygulaması üzerine inşa edilmiş olan bir dijital mecralarda kullanılan bir akıllı telefon uygulaması diyebiliriz. Bu uygulamayı geliştirirken temel amacımız da sadece merkez değil yani Palandöken Aziziye veya Yakutiye ilçeleri dışına çıkarak yani 17 ilçeyi de bu işin içerisine entegre etmeye çalıştık" diye konuştu.

Yaklaşık bir aydır başlayan uygulamaya yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini ifade eden Denk, binden fazla misafirin atapaths uygulamasını kullandığı bilgisini verdi.

Haber: Salih TEKİN/ ERZURUM,