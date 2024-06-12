Erzurum'un Uzundere ilçesi doğa sporlarıyla adrenalin tutkunlarını bekliyor - Son Dakika
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Erzurum'un Uzundere ilçesi doğa sporlarıyla adrenalin tutkunlarını bekliyor

Uluslararası Sakin Kentler Birliği tarafından Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesi, doğal güzellikleri ve doğa sporları imkanlarıyla adrenalin tutkunlarını cezbediyor. İlçe, rafting, kano, dağ tırmanışı gibi aktivitelerin yanı sıra Tortum Gölü, Yedigöller, Öşvank Kilisesi gibi turistik yerleriyle de ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, ilçenin turizmini çeşitlendirerek geliştirmek istediklerini belirterek, doğal ve su sporları projeleriyle gençleri eğitmeyi hedeflediklerini söyledi.

12.06.2024 13:13
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Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesi, iklimi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra rafting, kano ve dağ tırmanışı gibi doğa sporları imkanlarıyla adrenalin tutkunlarını bekliyor.

Karadeniz ve Doğu Anadolu ikliminin yaşandığı ilçe, Tortum Gölü, Yedigöller, Öşvank Kilisesi, yaylaları, yüksek sıradağları ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Tortum Şelalesi ile misafirlerini hayran bırakıyor.

Çoruh Vadisi'nin Tortum Çayı'ndaki Şahin Tepesi alanından başlayıp Tortum Gölü'nün başlangıç noktasında sonlanan, yaklaşık 19 kilometreyle Türkiye'nin uzun rafting parkurlarından birine sahip ilçe, dağ tırmanışı, yamaç paraşütü ve Tortum Gölü'nde kano gibi ekstrem spor imkanlarıyla adından söz ettiriyor.

Kışın buz tırmanışına da uygun ilçeyi ziyaret edenler, dağcılık, su ve hava sporları yapabiliyor.

Yazın ilçeye gelen turistler, belediyenin lisanslı sporcuları ile Uzundere Doğa Gençlik ve Spor Kulübü üyeleri eşliğinde, zorluk derecelerine göre hazırlanan parkurda rafting yapıp heyecanlı anlar yaşayabiliyor.

"Uzundere bu konuda marka oldu"

Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, AA muhabirine, ilçenin turizmini "2023 Uzundere Turizm Master Planı" çerçevesinde çeşitlendirerek geliştirmek istediklerini söyledi.

İlçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin daha çok aktivite içinde olmasını istediklerini belirten Özsoy, "Bugün arkadaşlarımız uluslararası tescilli olan bir parkurda rafting yaptı. Biz rafting, kano gibi aktivitelerle turizmi çeşitlendirmek istiyoruz." dedi.

Özsoy, farklı kurumlarla işbirliği içinde çalışmalar yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Biz Tortum Gölü'nde tüm deniz araçlarının yetki belgelerini veriyoruz. İstiyoruz ki daha çok insanımız amatör denizci belgesine sahip olsun. Bunun için Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü, Türkiye Dağcılık ile Rafting Federasyonları gibi kurumlarla işbirliği içindeyiz. Bunun için bu sene proje hazırladık ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunduk. Umut ediyoruz ki 2025 yılında Uzundere için doğal ve su sporları projemiz geçer. Geçerse farklı illerden gelecek gençleri alıp doğa sporları konusunda eğitelim istiyoruz. Çünkü Uzundere bu konuda marka oldu. Bu markayı ulusal ve uluslararası düzeye taşımak istiyoruz."

Gençlerin doğa sporlarını çok sevdiğine işaret eden Özsoy, bu nedenle sportif faaliyetleri çeşitlendirdiklerini bildirdi.

"İlçemiz, tesis yapısı anlamında çok üst seviyede"

İlçenin yüksek sıradağlarında sporcuların yamaç paraşütü ve kışın buz tırmanışı yaptığını dile getiren Özsoy, şunları kaydetti:

"Dağ tırmanışını Türkiye Dağcılık Federasyonu çalışma programına aldırdık ve zaman zaman gelip burada temel dağcılık eğitimi alıyorlar. İki tane uluslararası rafting parkuru belirledik ve tescil ettirdik. Burada da rafting yarışlarının yapılmasını istiyoruz. Geçmişte yaptığımız yelken yarışlarını tekrar canlandırmak istiyoruz ama bizim temel sorunumuz, yöre insanının bu aktivetelerde olma gerekliliği. İlçemiz tesis yapısı anlamında çok üst seviyede. Milli Eğitim Bakanı'mız Yusuf Tekin'in Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olduğu dönemde tesisleşmede çok önemli noktalara gelmiştik. Bunları nimet haline getirip faydalanmaya başladık."

Yöre insanına örnek olmak amacıyla kendisinin de bu tür spor aktivitelerinde yer aldığını söyleyen Özsoy, "Spor en kolay aktivite çünkü ruhumuzda ve doğamızda var. Özellikle gençlerimize göstermeye çalıştığım şey, 'Ben yapabildiğime göre onlar benden çok çok iyi yapar.' Hedefim, amacım, gençlere örnek olabilmek. Onlar da bu konuda çok duyarlı. İlçemizde 3 spor kulübümüz var. Doğa sporlarında marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçede yaşayan ekstrem sporcu 26 yaşındaki Bilal Özdemir de 10 yıldır doğa sporlarıyla ilgilendiğini anlatarak, "İlçemiz çok değerli bir coğrafi altyapıya, kano, rafting, kaya tırmanışı gibi sporların yapılabileceği potansiyele sahip. Burada ilk başta yabancılara Çoruh Havzası'nda kaya tırmanışı yaparken rastladım. Onlarla birlikte başladım ve 10 yıldır bu macera devam ediyor. Dağcılık, su sporları ve hava sporları gibi üç ayrı dalda hepsini yapmaya çalışıyorum. İlçedeki gençlerle de rafting, kano, yelken, kaya tırmanışı, kışın buz tırmanışı gibi faaliyetleri yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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