Erzurum ve Ardahan\'da kar yağışı ve tipi etkili

Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı ile tipi etkili oluyor.

Erzurum'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Beyaza bürünen kentte, vatandaşlar aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, kar yağışının etkili olduğu yollarda çalışma başlattı.

Trafik polisleri ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşın, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde konuşlandı.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor.

Kar bazı noktalar tipiye dönüştü. Kent merkezi, Göle ve Çıldır ilçelerinde yoğunlaşan tipi görüş mesafesini düşürdü.

Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.