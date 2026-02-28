Erzurum ve Çevresinde Yoğun Kar Yağışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum ve Çevresinde Yoğun Kar Yağışı

Erzurum ve Çevresinde Yoğun Kar Yağışı
28.02.2026 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı, kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.

Erzurum'da soğuk hava, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor.

Erzurum'da dün etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent merkezinde kar kalınlığı 62 santimetre ölçüldü, son 24 saatte metrekareye 7,7 kilogram yağış düştü.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü şehirde, kar yerini soğuk havaya bıraktı.

Yoğun kar altında kalan Erzurum'da, park ve bahçeler ile bazı araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Bazı evlerin çatılarında yoğun kar kütleleri birikti, buz sarkıtları oluştu.

Bazı cadde ve sokaklarda ulaşım sağlanamazken, kaldırımlarda yürüme yolları bulunamıyor. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizliği yapmaya devam ediyor.

Kars

Kars'ta üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı bugün de yoğunluğunu artırdı.

Yoğun kar nedeniyle görüş mesafesi düştü, araçlar beyaz örtüyle kaplandı, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi geçerken, Kars Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Bu arada yoğun yağış nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Sarıkamış ilçesinde kar yağışıyla sarıçam ormanları, bitkiler, araçlar beyaza büründü.

Vatandaşlar evlerinin önünde, arabalarının üzerinde biriken karları temizledi. Sarıkamış Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Akyaka ilçesinde de kar etkisini sürdürüyor. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken kar kütlelerini temizliyor.

Ardahan

Ardahan'da önceki gün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde kar kalınlığı 64 santimetreyi buldu.

Yağışla birlikte yol, kaldırımlar ve park halindeki araçlar karla kaplandı.

Şehri çevre kentlere bağlayan kara yolları ve köy yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ekipler, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması başlattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ardahan, Erzurum, Ulaşım, Güncel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum ve Çevresinde Yoğun Kar Yağışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK’dan hem Dursun Özbek’e hem de Galatasaray’a şok ceza PFDK'dan hem Dursun Özbek'e hem de Galatasaray'a şok ceza
Cebinden 200 lira çıkartan vatandaş, pazardaki fiyatlara isyan etti Cebinden 200 lira çıkartan vatandaş, pazardaki fiyatlara isyan etti
“Aziz İhsan Aktaş davası“nda 7 sanığa tahliye "Aziz İhsan Aktaş davası"nda 7 sanığa tahliye
Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
Galatasaray ve Samsunspor’un Süper Lig’deki 27. hafta maçları ertelendi Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Türkiye barış diplomasi için devrede Peş peşe görüşmeler Türkiye barış diplomasi için devrede! Peş peşe görüşmeler
Savaş sırasında bomba görüntü O anları cep telefonuyla kaydettiler Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak

11:46
Ronaldo’nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
11:19
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
11:02
Manchester United iftar yemeği düzenledi
Manchester United iftar yemeği düzenledi
10:55
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
10:43
İsrail’in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney’den haber var
İsrail'in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var
10:39
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık
ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
10:15
İran’dan saldırılar sonrası ilk açıklama İşte vurulan şehirler
İran'dan saldırılar sonrası ilk açıklama! İşte vurulan şehirler
09:50
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
09:23
ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattı Tahran’da çok sayıda patlama
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 11:58:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Erzurum ve Çevresinde Yoğun Kar Yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.