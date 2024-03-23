Erzurum ve Kars'ta etkili olan yoğun karın ardından Palandöken ve Sarıkamış kayak merkezlerinde ziyaretçiler, baharda kayak yapmanın keyfini çıkarttı.
Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunan Palandöken Kayak Merkezi, teknik altyapısı, lüks otelleri, uluslararası standartlardaki pistleriyle öne çıkıyor.
Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası pistlerdeki kar kalitesini yenileyen merkez, uluslararası standartlarda uzun pistleri ve doğa manzarasıyla da kayakseverlerin tercihleri arasında yer aldı.
Kar kalınlığının 209 santimetre ölçüldüğü merkeze gelen ziyaretçiler, kar yağışı altında kızakla kaydı, kayak ve snowboard yaptı.
Yoğun kar nedeniyle kentte nisan ayında da kayak yapılabilmesi planlanıyor.
Sarıkamış Kayak Merkezi
Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde de ilkbaharda etkili olan yoğun kar yağışıyla hareketlilik yaşanıyor.
Sarıçam ormanları arasında bulunan 2 bin 634 rakımlı merkezde, ilkbaharda etkili olan karla kayakseverler de kayağın keyfini yaşıyor.
Hafta sonunu da fırsat bilenler sarıçam ormanları arasında kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.
Türkiye'nin farklı bölgelerinden, çevre il ve ilçelerden gelen kayakçılar kar yağışı altında kayak ve snowboard yapıyor. Yoğun kardan dolayı kayak keyfinin nisan ortalarına uzaması bekleniyor.
Kayak eğitmeni Mehmet Enis, AA muhabirine, baharda güzel bir kar yağışı olduğunu belirterek, herkesi Sarıkamış'a kayağa beklediklerini söyledi.
İstanbul'dan gelen Mert Şen de kar yağışı altında kayağın keyfi yaşadıklarını belirterek, "Arkadaşım buralı onla beraber geldik, bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum. Gayet güzel bayramda gelmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.
İlkbaharda kayak keyfi yaşadıklarını anlatan Barış Müken, "Bahar havasında öyle bereketli güzel bir hava var ki bize sık sık gelmemizi öneriyor sanki. Herkese tavsiye ediyoruz." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Erzurum ve Kars'ta Baharda Kayak Keyfi - Son Dakika
Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda yarı finalde Macaristan'ı 25-14 yenerek finale çıktı. Milli takım, etkili mücadelesiyle maçı kontrol ederek galip geldi. Türkiye, finalde İtalya-Finlandiya maçının galibiyle karşılaşacak.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında bölgede ulaşım kontrollü sağlandı.
Karabük Üniversitesi, TÜBİTAK 2209-A-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve TÜBİTAK 2209-B-Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı 2023/2. dönemde yapılan başvuruların sonuçları açıklandı. Karabük Üniversitesi, 2023/2. dönemde 294 başvuru arasından 123 projesi desteklenmeye değer görüldü. Bu başarı, üniversitenin AR-GE kapasitesindeki yükselişin önemli bir göstergesidir.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 gün önce başlayan sağanak yağışlar nedeniyle ilçenin bir çok noktasında evler sular altında kaldı. Yoğun yağışlar ve eriyen karlar sonucunda Cumhuriyet Mahallesi'nde evler tamamen sular içinde kaldı. Mahalle sakinleri yetkililerden yardım bekliyor ve evlerin su altında olduğunu belirtiyor.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan belediyeye ait hayvan barınağında çekildiği öne sürülen öldürülmüş köpeklerin bulunduğu görüntüler, tepkilere neden oldu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, barınakta inceleme yaparken ölü köpek bulunmadığını tespit etti. Kemalpaşa Belediyesi ise konuyla ilgili araştırma başlattıklarını ve sorumlular hakkında işlem yapılacağını açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizmde rekorlar kıran bir ülke olduğunu belirterek, hedeflerinin dünyada en çok ziyaretçi alan 3. ülke olmak olduğunu söyledi. Ersoy, Mardin ve Midyat'ın turizm potansiyeli ve kültürel zenginlikleriyle örnek bir şehir olduğunu vurguladı.
Balıkesir'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 38 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi bir kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Sürücüyü göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alan ekipler, Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen hakkında işlem başlattı. Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait bir şarjör, 8 adet dolu fişek, suç geliri olduğu değerlendirilen 37 bin lira ve 100 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, kamyonete de el konulduğu öğrenildi.
ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında OGM Ormanspor'u 80-75 yenerek seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin 2. maçı 25 Mart Pazartesi günü Mersin'de oynanacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?