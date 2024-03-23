Erzurum ve Kars'ta Baharda Kayak Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum ve Kars'ta Baharda Kayak Keyfi

Erzurum ve Kars\'ta Baharda Kayak Keyfi

Erzurum ve Kars'ta etkili olan yoğun karın ardından Palandöken ve Sarıkamış kayak merkezlerinde ziyaretçiler, baharda kayak yapmanın keyfini çıkarttı. Palandöken Kayak Merkezi, kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunarken, Sarıkamış Kayak Merkezi ise sarıçam ormanları arasında kayakseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Yoğun kar nedeniyle her iki merkezde de nisan ayında da kayak yapılabilmesi planlanıyor.

23.03.2024 15:07  Güncelleme: 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum ve Kars'ta etkili olan yoğun karın ardından Palandöken ve Sarıkamış kayak merkezlerinde ziyaretçiler, baharda kayak yapmanın keyfini çıkarttı.

Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunan Palandöken Kayak Merkezi, teknik altyapısı, lüks otelleri, uluslararası standartlardaki pistleriyle öne çıkıyor.

Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası pistlerdeki kar kalitesini yenileyen merkez, uluslararası standartlarda uzun pistleri ve doğa manzarasıyla da kayakseverlerin tercihleri arasında yer aldı.

Kar kalınlığının 209 santimetre ölçüldüğü merkeze gelen ziyaretçiler, kar yağışı altında kızakla kaydı, kayak ve snowboard yaptı.

Yoğun kar nedeniyle kentte nisan ayında da kayak yapılabilmesi planlanıyor.

Sarıkamış Kayak Merkezi

Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde de ilkbaharda etkili olan yoğun kar yağışıyla hareketlilik yaşanıyor.

Sarıçam ormanları arasında bulunan 2 bin 634 rakımlı merkezde, ilkbaharda etkili olan karla kayakseverler de kayağın keyfini yaşıyor.

Hafta sonunu da fırsat bilenler sarıçam ormanları arasında kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden, çevre il ve ilçelerden gelen kayakçılar kar yağışı altında kayak ve snowboard yapıyor. Yoğun kardan dolayı kayak keyfinin nisan ortalarına uzaması bekleniyor.

Kayak eğitmeni Mehmet Enis, AA muhabirine, baharda güzel bir kar yağışı olduğunu belirterek, herkesi Sarıkamış'a kayağa beklediklerini söyledi.

İstanbul'dan gelen Mert Şen de kar yağışı altında kayağın keyfi yaşadıklarını belirterek, "Arkadaşım buralı onla beraber geldik, bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum. Gayet güzel bayramda gelmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.

İlkbaharda kayak keyfi yaşadıklarını anlatan Barış Müken, "Bahar havasında öyle bereketli güzel bir hava var ki bize sık sık gelmemizi öneriyor sanki. Herkese tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Türkiye, Sarıçam, Erzurum, Kars, Hava Durumu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum ve Kars'ta Baharda Kayak Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, Macaristan'ı yenerek finale yükseldi
    16:15 Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, Macaristan'ı yenerek finale yükseldi

    Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda yarı finalde Macaristan'ı 25-14 yenerek finale çıktı. Milli takım, etkili mücadelesiyle maçı kontrol ederek galip geldi. Türkiye, finalde İtalya-Finlandiya maçının galibiyle karşılaşacak.

  • İzmit'te Belediye Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
    16:12 İzmit'te Belediye Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında bölgede ulaşım kontrollü sağlandı.

  • Karabük Üniversitesi, TÜBİTAK proje kabulünde yüzde 351'lik artış elde etti
    16:11 Karabük Üniversitesi, TÜBİTAK proje kabulünde yüzde 351'lik artış elde etti

    Karabük Üniversitesi, TÜBİTAK 2209-A-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve TÜBİTAK 2209-B-Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı 2023/2. dönemde yapılan başvuruların sonuçları açıklandı. Karabük Üniversitesi, 2023/2. dönemde 294 başvuru arasından 123 projesi desteklenmeye değer görüldü. Bu başarı, üniversitenin AR-GE kapasitesindeki yükselişin önemli bir göstergesidir.

  • Yüksekova'da sağanak nedeniyle bir çok nokta sular altında kaldı
    16:10 Yüksekova'da sağanak nedeniyle bir çok nokta sular altında kaldı

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 gün önce başlayan sağanak yağışlar nedeniyle ilçenin bir çok noktasında evler sular altında kaldı. Yoğun yağışlar ve eriyen karlar sonucunda Cumhuriyet Mahallesi'nde evler tamamen sular içinde kaldı. Mahalle sakinleri yetkililerden yardım bekliyor ve evlerin su altında olduğunu belirtiyor.

  • İzmir'de Hayvan Barınağında Öldürülmüş Köpeklerin Bulunduğu Görüntülerle İlgili Soruşturma Başlatıldı
    16:09 İzmir'de Hayvan Barınağında Öldürülmüş Köpeklerin Bulunduğu Görüntülerle İlgili Soruşturma Başlatıldı

    İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan belediyeye ait hayvan barınağında çekildiği öne sürülen öldürülmüş köpeklerin bulunduğu görüntüler, tepkilere neden oldu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, barınakta inceleme yaparken ölü köpek bulunmadığını tespit etti. Kemalpaşa Belediyesi ise konuyla ilgili araştırma başlattıklarını ve sorumlular hakkında işlem yapılacağını açıkladı.

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye, dünyada en çok ziyaretçi alan 3. ülke olmak istiyoruz
    16:08 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye, dünyada en çok ziyaretçi alan 3. ülke olmak istiyoruz

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizmde rekorlar kıran bir ülke olduğunu belirterek, hedeflerinin dünyada en çok ziyaretçi alan 3. ülke olmak olduğunu söyledi. Ersoy, Mardin ve Midyat'ın turizm potansiyeli ve kültürel zenginlikleriyle örnek bir şehir olduğunu vurguladı.

  • Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
    16:08 Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

    Balıkesir'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 38 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi bir kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Sürücüyü göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alan ekipler, Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen hakkında işlem başlattı. Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait bir şarjör, 8 adet dolu fişek, suç geliri olduğu değerlendirilen 37 bin lira ve 100 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, kamyonete de el konulduğu öğrenildi.

  • ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u 80-75 yenerek seride 1-0 öne geçti
    16:07 ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u 80-75 yenerek seride 1-0 öne geçti

    ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında OGM Ormanspor'u 80-75 yenerek seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin 2. maçı 25 Mart Pazartesi günü Mersin'de oynanacak.


15:38 Rusya lideri Putin’den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız Rusya lideri Putin'den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız
15:06 Moskova’yı kana bulayan saldırganın ilk sözleri: 5 bin 400 dolar para aldım Moskova'yı kana bulayan saldırganın ilk sözleri: 5 bin 400 dolar para aldım
14:39 Ankara mitingine kaç kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi, alandakiler coştu Ankara mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi, alandakiler coştu
13:18 AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi
09:45 Moskova’daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 143’e yükseldi İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 143'e yükseldi! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
15:56 Esra Ezmeci, Bağcılar’daki sucu skandalına öfke kustu: Hadım edilsin Esra Ezmeci, Bağcılar'daki sucu skandalına öfke kustu: Hadım edilsin
15:22 Can Uzun, Bundesliga 2’nin en değerlisi oldu Can Uzun, Bundesliga 2'nin en değerlisi oldu
14:58 Bacağına pıhtı atan Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı Bacağına pıhtı atan Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı
14:28 Galatasaray’da Sergio Oliveira’nın takımdan ayrılma hazırlığı Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın takımdan ayrılma hazırlığı
13:51 Halis Serbest, Bergen filmine açtığı tazminat davasını kaybetti Halis Serbest, Bergen filmine açtığı tazminat davasını kaybetti
13:31 Koskoca Bayern Münih’de tutunamadı Kim Min Jae’nin yeni takımı belli gibi Koskoca Bayern Münih'de tutunamadı! Kim Min Jae'nin yeni takımı belli gibi
13:02 Şanlıurfa’da taşan dereye kapılan 3 kadın kurtarıldı, kayıp çocuk aranıyor Şanlıurfa'da taşan dereye kapılan 3 kadın kurtarıldı, kayıp çocuk aranıyor
12:57 Kimse bunu beklemiyordu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ali Koç sözleri Kimse bunu beklemiyordu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç sözleri
12:45 Yer: Esenyurt Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı Yer: Esenyurt! Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı
12:16 Minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı Minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2024 16:15:36. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum ve Kars'ta Baharda Kayak Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement