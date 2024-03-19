Erzurum ve Kars\'ta kar nedeniyle 341 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Unutulmaya Yüz Tutmuş Gomalak Ustası Ayhan Kaymak, Gençlere Mesleği Öğretmek İstiyor

43 yıldır Gomalak ustalığı yapan Ayhan Kaymak, mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu ve gençlere öğretmek istediğini belirtti. Gomalak, antik ürünlerin yenilenmesinde kullanılan bir yöntemdir ve ustalarının sayısı her geçen gün azalmaktadır. Ayhan Kaymak, mesleğini gençlere öğreteceği bir atölye kurmayı hedeflemektedir.