Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 341 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da aralıklarla devam eden kar nedeniyle kırsaldaki 327 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı mahalle yollarındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kar yağışının etkili olduğu bölgede ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmaya devam ediyor.
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir minibüs geyiğe çarptı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "asrın felaketi" depremlerin öğrenciler üzerinde yarattığı travmanın etkisini azaltmak ve geleceğin Celal Güzelses'lerini keşfetmek için ses yarışması düzenledi.
43 yıldır Gomalak ustalığı yapan Ayhan Kaymak, mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu ve gençlere öğretmek istediğini belirtti. Gomalak, antik ürünlerin yenilenmesinde kullanılan bir yöntemdir ve ustalarının sayısı her geçen gün azalmaktadır. Ayhan Kaymak, mesleğini gençlere öğreteceği bir atölye kurmayı hedeflemektedir.
AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Taşkent Caddesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Çetinkaya, yüzlerce kişinin katıldığı iftar programında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Karabük'e hizmet etme sözü verdi. Programa AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da katıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ücretsiz spor okullarında eğitim gören Cimnastik Kulübü öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Cimnastik Müsabakalarında derece elde etti. Köşkler Spor Salonunda düzenlenen müsabakada, DBB sporcuları Emel Eslem Turgut birinci, Azra Neva Zengin üçüncü ve Hevin Rojvina Kurçak dördüncü oldu.
Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 FETÖ/PDY üyesi tutuklandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, örgüt mensupları yakalandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.
İzmit Belediyesi, her gün Anıtpark'ta mobil aşevi aracılığıyla iftar sofrası kuruyor. Ramazan ayının sonuna kadar devam edecek olan uygulamaya İzmitliler ilgi gösteriyor.
Belediye-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden TİS görüşmelerinin tıkanması sonucu yaklaşık 6 bin işçi eyleme çıktı. İşçiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi Binası önünde oturma eylemi başlatacak.
Esenyurt Belediyesi ekipleri, parklarda yenileme ve bakım çalışmaları yaparak, parkları temiz ve modern bir görünüme kavuşturuyor.
Sivas Belediyespor kadın hentbol takımı kendi evinde Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü'nü 41-35 mağlup ederek play-off'a yükseldi.
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