Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ün ölüm nedeni belli oldu

17.09.2025 10:30
Bakırköy'de "Abla sen sorumlu değilsin. Ben hep bahane aradım" yazılı not bırakarak doğal gaz borusuna asılı cansız bedeni bulunan Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ün ölüm nedeni belli oldu. Adli tıp kurumunda yapılan otopsi sonucunda Gök'ün cansız bedeninde herhangi darp ve kesi izi olmadığı, ölümünün ası sonucu gerçekleştirdiği belirlendi.

İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'nde 19 Temmuz'da Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ten haber alamayan yakınlarının haber vermesi üzerine Gök'ün ikamet ettiği eve çilingir yardımıyla girildi.

DOĞAL GAZ BORUSUNA ASILI HALDE BULUNDU

Ekipler, evde Gök'ün çarşafla doğal gaz borusuna asılı cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede evin kapısının içten kilitli olduğu, anahtarın ise kapıda takılı bulunduğu ve herhangi bir zorlanma izine rastlanmadığı belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Esen Gök'ün Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde yapılan otopsisi tamamlandı. İncelemede, Gök'ün vücudunda herhangi bir yasaklı madde bulgusuna rastlanmadı. Otopsi raporunda, Gök'ün vücudunda darp, kesi izi olmadığı, ası fiilinin kişi canlı iken gerçekleştiği, ölümün ası sonucu meydana geldiği kanaatinin oluştuğu bildirildi. Rapor, olaya ilişkin soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

İNTİHAR NOTU BIRAKMIŞTI

Evde, Esen Gök tarafından yazıldığı değerlendirilen, "Abla sen sorumlu değilsin, sen hiç yanlış yapmadın. Ben hep bahane aradım" yazılı bir not bulunmuştu.

Kaynak: DHA

