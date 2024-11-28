Esenboğa Havalimanı'nda Uçak Yangını Tatbikatı - Son Dakika
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Esenboğa Havalimanı'nda Uçak Yangını Tatbikatı

Esenboğa Havalimanı\'nda Uçak Yangını Tatbikatı

DHMİ, Esenboğa Havalimanı'nda uçak yangını tatbikatı düzenleyerek yangınla mücadele becerilerini test etti.

28.11.2024 12:49
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünce uçak yangını tatbikatı yapıldı.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülenen tatbikatta, senaryo gereği içinde 160 yolcu ve 7 mürettebat bulunan bir havayollarına ait 1261 sayılı İstanbul- Ankara seferini yapan A321 tipindeki yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı.

Kazada uçağın motorlarında ve gövde altında çıkan yangın nedeniyle "uçak kaza kırım" alarmı verildi, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri verilen alarmla harekete geçti.

Ekipler, 3 dakika içinde olay yerine gelerek yangına müdahale etti ve alevleri kısa sürede söndürdü. Mürettebat içeriden uçağın kapısını açamadığı için ARFF ekipleri uçağa harici giriş yaptı.

Kurtarma ve tahliye operasyonunun başlatılmasıyla yaralılar sedyelerle ambulanslara taşınarak buradaki ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Tahliye operasyonu ve yangın soğutma işlemlerinin ardından uçak güvenli bölgeye çekildi, pist yeniden ulaşıma açıldı.

DHMİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin başarısı Antalya'da 95 kişinin hayatını kurtardı

Söz konusu tatbikatlar sayesinde 24 Kasım'da Antalya Havalimanı'nda meydana gelen uçak yangınına saniyeler içerisinde müdahale edilerek Rusya-Antalya seferini yapan uçaktaki 89 yolcu ve 6 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi.

ARFF ekipleri başarılarını ve tatbikatların önemini iniş esnasında adeta alev topuna dönen Rus uçağındaki yangını 2 dakika gibi bir sürede kontrol altına alarak bir kez daha göstermiş oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenboğa Havalimanı'nda Uçak Yangını Tatbikatı - Son Dakika

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