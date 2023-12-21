Esenler Belediyesi Şeb-i Yelda\'da Filistin için şiir programı düzenliyor

Esenler Belediyesi tarafından bu akşam düzenlecek "10. Şeb-i Yelda'da Şiir" programında, şiirler İsrail işgali altındaki Filistin için söylenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Filistin'e Adanan Şiirler" temasıyla düzenlenecek etkinlikte, Abdülbaki Kömür, Adem Turan, Bestami Yazgan, Emrullah Uzun, Ferman Karaçam, Fuad El Himyeri, Recep Garip, Şeref Akbaba, Timur Çayır ve Yaser Atrash şiirleri yorumlayacak.

Fotoğraf sanatçısı Mete Yurdaün'ün Gürcistan, Almanya, Nepal, Fas, Tayland, Kamboçya, Myanmar, Lübnan ve Türkiye'nin doğal güzelliklerini, kültürlerini, gündelik yaşamlarını çeşitli yönleriyle gözler önüne seren "Ülkeler ve Mevsimler" sergisi de sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlik, 18.00'de başlayacak.???????