Esenler Belediyesinin 2024-2025 kültür sanat sezonunun açılışı yapıldı - Son Dakika
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Esenler Belediyesinin 2024-2025 kültür sanat sezonunun açılışı yapıldı

Esenler Belediyesinin 2024-2025 kültür sanat sezonunun açılışı yapıldı

Esenler Belediyesinin, Türk bestekar Buhurizade Mustafa Itri Efendi'ye atfettiği 2024-2025 kültür sanat sezonunun açılışı yapıldı.

05.10.2024 00:18
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Esenler Belediyesinin, Türk bestekar Buhurizade Mustafa Itri Efendi'ye atfettiği 2024-2025 kültür sanat sezonunun açılışı yapıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam'da gerçekleştirilen programa, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Davut Gül ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra kültür sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Gazze'yi anarak, Filistinlilere ve tüm şehitlere rahmet diledi. Göksu, bu toprakların çocuklarının yeryüzüne mutlaka adaleti, vicdanı ve merhameti getireceğine inandığını söyledi.

Programın yapıldığı Davutpaşa Kışlası içerisindeki hamamın restorasyonu sonrasında geçen yıldan bu yana birçok faaliyet için kullanıldığını belirten Göksu, "Esenler'in bir özelliği var. Esenler, Bizans döneminde de Osmanlı döneminde de Cumhuriyet döneminde de lojistik merkezi olmuş." dedi.

Esenler'in İstanbul'un orta noktasında bir ilçe olduğuna işaret eden Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esenler İstanbul'da en genç nüfusa sahip ilçelerden bir tanesi. Böyle bir ilçede görev yaparken daha dikkatli, ciddi, tasavvuru, tahayyülü yüksek işler yapmakla mükellefsiniz. Attığınız her adım, yaptığınız her işin, bu şehrin, bu toprakların ruhuna, hayaline, tasavvuruna uygun olması gerekir. Bizim çocuklarımız sağdan soldan gelen rüzgarlarla, saman gibi savrulan değil, hangi rüzgar eserse essin istikametlerinden asla vazgeçmeyen, menzilde koşan gençler olmak zorunda. Çünkü bu gençlere, bu toprakların değil, insanlığın ihtiyacı var. İşte bunun için Esenler'deki her bir çocuğumuzu, her bir insanımızı muhatap alarak, onların iç dünyasında ihya edilmesi gereken ne varsa bu ihya faaliyetini yapmak için kültür sezonunu açıyoruz."

Göksu, her yıl kültür sanat sezonuna medeniyet öğretisi bulunan önemli şahsiyetlerin isimlerini verdiklerine dikkati çekerek, "Bu seneki sezona Buhurizade Mustafa Itri Efendi'nin ismini verdik. Gerçekten hepimizin kulağında o tınısını hiç unutmadığımız Salat-ı Ümmiye'yi, bayramlarda tekrarladığımız tekbirlerimizi, 'Esenler'in çocukları bilsin' dedik. Esenler'in çocukları, geleceği inşa eden, haklarını ve hukuklarını savunan ve koruyan mücadeleci çocuklardır. Bu çocuklarımızı bilgiyle ve hikmetle donatmamız lazım. Donatmak için de kültür sanat sezonumuzun adından başlamamız gerekiyordu. Çok şükür isim verdikten sonra Türkiye'de birçok belediyenin de isimler verdiğini gördük. Bundan dolayı da çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Program, Itri Efendi'nin bestelerinin icra edildiği "Öz Musikimizden Sesler" dinletisiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Esenler Belediyesinin 2024-2025 kültür sanat sezonunun açılışı yapıldı - Son Dakika
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