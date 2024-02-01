ESENLER'de bir iş yerine 15 gün içerisinde dördüncü kez silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Saldırı, Havaalanı Mahallesindeki bir sokakta bulunan tekstil atölyesine düzenlendi.15 gün içerisinde dördüncü kez silahlı saldırı düzelenen atölyeye maskeli ve kasklı iki kişi saat 09.30 sıralarında plakasız bir motosikletle geldikleri iş yerinin çevresinde keşif yaptı. Bir süre sonra tekrar sokağa giren şüphelilerden motosikletin arkasında oturan kişi silahını çıkararak iş yerine doğru 9 el ateş etti. Silahlı saldırının ardından hızla olay yerinden kaçan şüpheliler ara sokaklarda izini kaybettirdi. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri atölye ve çevresinde incelemelerde bulundu. İncelemelerde sokakta 9 adet kovan bulundu. Poislis ekipleri saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
"KURŞUNLARIN HEPSİ AYNI DÜKKANA İSABET ETMİŞ"
Sokakta esnaflık yapan Aşkın Kurtoğlu, "15 gündür bu dördüncü saldırı. Gece geliyorlar, ilk defa bugün sabah geldiler. Polis arkadaşları aradık. Plakasız motosikletli iki kişi sabah 09.15 gibi gelip ateş edip gitmişler. Biz de hemen polislere haber verdik. 8-9 el ateş etmişler. Kurşunların hepsi aynı dükkana isabet etmiş" dedi. Hakan Dağ ise, "Yaklaşık 15-20 gündür yapıyorlar bunu. Gece saaterinde yapıyorlar genelde, ilk defa gündüz attılar. Geçen sefer de 14-15 el ateş ettiler. Millet artık çoluğunu çocuğunu sokağa salamıyor. Özellikle tekstil atölyesine atıyorlar genelllikle aynı yere atıyorlar; farklı yere atmıyorlar. Belli ki aralarında bir husumet var. Üst katında arkadaşım var. Çocuk, korkusundan kapıyı kapatıyor" diye konuştu.
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Son Dakika › Güncel › Esener'de Tekstil Atölyesine Dördüncü Kez Silahlı Saldırı - Son Dakika
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