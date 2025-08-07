Esenler'de Trafik Kazası: Çocuk Aniden Yola Atladı

Esenler'de hafif ticari aracın aniden yola çıkan çocuk ile park halindeki bir otomobile çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Oruçreis Mahallesi'ndeki caddede orta refüjde yürüyen bir çocuğun karşıya geçmek için aniden yola atladığı yer alıyor.

Görüntülerde, bu sırada caddede seyreden hafif ticari aracın sürücüsünün, aniden yola çıkan çocuğa çarpmamak için manevra yapmasına rağmen hem çocuğa hem de park halindeki araca çarpması görülüyor.

Kazanın ardından çevredekilerin çocuğun yardımına koşması da görüntülerde yer alıyor.