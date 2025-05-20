Esenler'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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Esenler'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltında

Esenler\'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltında

Uyuşturucu operasyonunda, havalandırmaya atılan maddeler bulundu, şüpheli ve annesi gözaltına alındı.

20.05.2025 14:02
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ESENLER İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir binanın banyosunda havalandırma boşluğuna atılmış halde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler eve girdikleri sırada şüphelinin annesi oğlunu korumak için kendini siper etti. Ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Menderes Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde ihbar aldı. Yapılan çalışmalarda, U.Ç. (23) isimli şüphelinin, evini uyuşturucu madde satışı amacıyla kullandığı belirlendi.

UYUŞTURUCU İTFAİYENİN ÇALIŞMASIYLA ÇIKARILDI

Polis ekipleri 19 Mayıs Pazar günü saat 15.30 sıralarında adrese operasyon düzenledi. Ekipler kapının açılmaması üzerine içeri koçbaşıyla girdi. Şüpheli ve annesi evin banyo kısmında tedirgin tavırlar sergileyince evde yapılan aramada, banyonun havalandırma boşluğuna atılmış halde çok sayıda uyuşturucu madde bulundu. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Uyuşturucular havalandırma boşluğundan itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı.

OĞLUNU KORUMAK İÇİN KENDİNİ SİPER ETTİ

Diğer yandan evde yapılan aramalarda oğlunu korumak isteyen anne kendisini oğlunun önüne siper etti. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Evde yapılan aramalarda, farklı poşetlere gizlenmiş halde toplam 277 gram marihuana, 1 hassas terazi ve 7 bin 290 lira nakit para ele geçirildi. Şüpheli U.Ç.'nin 'Uyuşturucu kullanmak', 'Uyuşturucu ticareti', 'Tehdit', 'Hakaret ve kasten yaralama' suçlarından çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Esenler'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

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