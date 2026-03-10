Esenler\'de Yangın: İşçi Konteyneri Kullanılamaz Hale Geldi

Esenler'de şantiye alanındaki işçi konteyneri çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Havalimanı Mahallesi Kırgız Sokak'taki bir inşaat şantiyesinde bulunan 2 katlı işçi konteynerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itifaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İçerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenilen konteynerdeki yangın itifaye ekiplerince söndürüldü.

Konteynerin kullanılamaz hale geldiği yangında, ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.