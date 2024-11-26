Esenler'de Zeka Oyunları Şampiyonası Tanıtıldı - Son Dakika
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Esenler'de Zeka Oyunları Şampiyonası Tanıtıldı

Esenler\'de Zeka Oyunları Şampiyonası Tanıtıldı

Esenler Belediyesi, 2025 Zeka Oyunları Şampiyonası'nın tanıtımını gerçekleştirdi.

26.11.2024 20:18
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Esenler Belediyesince düzenlenen Zeka Oyunları Şampiyonası'nın 2025 yılı tanıtımı yapıldı.

Belediyenin açıklamasına göre, "Aklını Kullan, Ödülü Kazan" sloganıyla, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen tanıtım programı Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi

Sinevizyon gösterimiyle başlayan programda Dünya Çocuk Hakları Günü Korosu sahne alırken, mangala, koridor, hedef 5, reversi, pentago ve quarto oyunları için ilkokul, ortaokul ve lise öğrenci gruplarına yönelik kura çekimi yapıldı.

Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Taşçı, salondaki tüm çocukların dünyanın içinde bulunduğu vahşete 'dur' diyecek çalışmalar yapmalarını temenni etti.

Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Sert ise bu yıl 4'üncüsü düzenlenen şampiyonaya 100 öğretmen ve 850 öğrencinin katılacağını kaydetti.

Öğrencilerin bu oyunlarla zeka becerilerini ortaya koyacaklarını belirten Sert, "Bu turnuva, çocuklarımızın yaratıcılıklarını ve analitik düşünme yeteneklerini geliştirmeleri için önemli bir fırsattır. Aynı zamanda strateji geliştirmelerine ve rekabet ruhunu benimsemelerine olanak sağlayacaktır. Bu tür etkinliklerin öğrencilerin akademik becerilerinin yanı sıra sosyal ve bilişsel becerilerine de katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Yaşar, Bozdağ Film Kurumsal İletişim Müdürü Abdülsamet Bakır, İbn-i Sina ve Kuruluş Osman dizilerinin çocuk oyuncularından Aysima Zeynep Erişir, Kaan Alp Dayı, Doruk Yılmaz, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenler'de Zeka Oyunları Şampiyonası Tanıtıldı - Son Dakika

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