Esenler'de kayınvalidesini darbedip hırsızlık girişiminde bulunan damat tutuklandı - Son Dakika
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Esenler'de kayınvalidesini darbedip hırsızlık girişiminde bulunan damat tutuklandı

Esenler\'de kayınvalidesini darbedip hırsızlık girişiminde bulunan damat tutuklandı
05.06.2026 21:00  Güncelleme: 21:02
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Esenler'de hırsızlık amacıyla kayınvalidesinin evine giren damat, kadını iterek yere düşürdü. Olay anı kameraya yansıdı. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ESENLER'de hırsızlık amacıyla girdiği evde kayınvalidesini darbeden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Haziran Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Birlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kayınvalidesinin evine hırsızlık amacıyla gelen damat, apartmana girerek zile bastı ve kapının açılmasını bekledi. Kapının açılmasıyla birlikte içeri giren şüpheli, kayınvalidesini iterek yere düşürdü ve eve girdi. Kayınvalidesinin bağırması üzerine evden çıkan şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra ise yeniden eve gelerek kayınvalidesine yardım etmeye çalıştığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi kısa sürede tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüphelinin apartmana girip çıkma anları ve olay sonrası tekrar eve dönüşü güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Esenler, Güncel, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler'de kayınvalidesini darbedip hırsızlık girişiminde bulunan damat tutuklandı - Son Dakika

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