Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, cezaevlerindeki mahkumlar için kitap kampanyasına destek verdi

(İSTANBUL)- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Esenyurt Kent Konseyi'nin cezaevlerindeki mahkumlar için başlattığı kitap kampanyasına kendi yazdığı kitapları bağışladı.

Esenyurt Kent Konseyi, Gençlik Meclisi ve İnsan Hakları Çalışma Grupları cezaevlerine kitap kampanyası düzenledi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, mahkumların eğitimine ve kişisel gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen kampanyaya kendi yazdığı kitaplardan bağış yaptı. 2 bin 500 kitap paketlenerek, cezaevlerindeki mahkumlara ulaştırılmak üzere Kader Mahkumları Derneği'ne teslim edildi.

"Kader mahkumları kitaplar yoluyla özgürleşecekler"

Kitap teslim töreninde konuşan Başkan Özer, şunları söyledi:

"Nerede olursak olalım kendimizi kitaplarla eğitiriz. Nereye gidersek gidelim, peşimizden gelen bir tek sermaye var o da eğitimdir. Okuyacağınız her kitap, alacağınız her eğitim hayatınız boyunca sizi hep ileriye doğru taşıyacak vazgeçilmez temel bir sermayedir. O nedenle bu kitapları oradaki kader mahkumlarına gönderiyoruz. Biz toplum olarak bütün yönleriyle bir aile gibi olmalıyız. Kader mahkumlarımız, engellilerimiz, dezavantajlı gruplarımız, yaşlılarımız, gençlerimiz, kadınlarımız hepimiz birbirimizin derdine ortak olursak ancak toplum olabiliriz. Bugün yaptığımız etkinlik bu anlamı taşıyor. O nedenle kader mahkumlarımıza bir an önce ailelerine kavuşmalarını, topluma karışmalarını ve topluma faydalı birer birey olarak yollarına devam etmelerini diliyorum.

Şu anda dört duvar arasında bulunuyor olabilirler. Ama bu kitapların sayfalarının içinde başka memleketler, başka diyarlar, başka ülkeler var. Bunları okudukları zaman bu sayfalar evlere, yollara, köprülere, atlara, obalara, denizlere dönüşecek ve onların zihni, dimağı o bulundukları yeri aşıp gidecek. Onlar şimdi dört duvar arasında özgürlüğe susamışlardır. Kitaplar yoluyla bir nebze de olsa özgürleşecekler. Bu süre içinde kendilerini motive edecekler. Dışarıya çıktıklarında bu aldıkları bilgiler onları daha iyi insanlar olarak hep ileriye doğru götürecek. Bu anlamlı etkinlikten dolayı ben, hem başkanlarımıza hem de bu bağışları yapan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Kader mahkumlarımıza da bir an önce ailelerine kavuşmalarını ve bu kitaplar yoluyla da bir nebze de olsa ruh dünyalarını özgürleştirmelerini diliyorum."