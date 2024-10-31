Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e Destek Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e Destek Eylemi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer\'e Destek Eylemi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması sonrası Çağlayan Adliyesi önünde eylem yapıldı.

31.10.2024 01:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için Çağlayan Adliyesi önünde eylem yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan Özer'in savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Özer, savcılıktaki ifadesinin ardından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sevk işlemleri sırasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından Çağlayan Adliyesi önünde buluşma çağrısı yaptı.

Ardından DEM Parti İstanbul İl Örgütünün sosyal medya hesabından "Kent uzlaşısıyla göreve gelen ve bütün Esenyurt halkını kucaklayan Ahmet Özer'i sahiplenmek için tüm halkımızı Çağlayan Adliyesi önüne çağırıyoruz." mesajı paylaşıldı.

Başta CHP İstanbul İl Örgütü olmak üzere, bazı siyasi partilerden üyeler ile bazı sivil toplum kuruluşu gönüllüleri, Çağlayan Adliyesi önünde toplandı.

Çevik kuvvet ekiplerinin adliye girişi önünde yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde gruptakiler, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için "Ahmet Başkan yalnız değildir" pankartı taşıdı, sloganlar attı.

Alana gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, demokrasi utancıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Yargıya açık bir siyasi müdahalenin yaşandığını öne süren İmamoğlu, "Yine kitaplardan alıntıları, taziye telefonlarını örgüt toplantısı olarak tarifleyerek uydurulmuş belgelerle, içi boş iddianamelerle çok ayıp bir biçimde itibar suikastları yapıyorsunuz. Yine seçmenin iradesini yok sayan, iktidarını ve şahsını kalıcı, milletini geçici, kendini ev sahibi, vatandaşı kiracı gören bir akılla karşı karşıyayız." diye konuştu.

İmamoğlu, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Hani ön yargısız bir kucaklaşma teklif ediyordunuz? Hani İmralı'dan Meclis'e bir yol yapıyordunuz? Ne oldu da bu yolu yaparken birden bire CHP'li bir belediye başkanını tutuklayıp yerine kayyum atamaya karar verme gayreti içerisindesiniz. Allah aşkına sizin İstanbul'la, İstanbullularla derdiniz nedir?"

İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devletini kişilere değil kurallar ve kurumlara bağlı kılacaklarını sözlerine ekledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik ise tüm parti örgütüyle Çağlayan Adliyesi'nde olduklarını belirterek, "Ahmet Özer'e yönelik işletilen hukuksuz süreci takip etmek için Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Sürecin Genel Başkanımızla, genel başkan yardımcılarımızla, partimizin her kademesiyle çok yakından takipçisiyiz. Sabah itibarıyla Genel Başkanımız İstanbul'da olacak." dedi.

Çelik, partinin MYK toplantısının öğlen Esenyurt'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz da gruba destek vererek açıklama yaptı.

Adliye önündeki grup, Ahmet Özer'in nöbetçi sulh ceza hakimliğince "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanması sonrası dağılmaya başladı.

Öte yandan, Esenyurt Belediyesi önünde toplanan kalabalık, Ahmet Özer'ın gözaltına alınması ve tutuklanmasını sloganlarla protesto etti.

Polis ekipleri, bina önünde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

Esenyurt Belediye Başkanı, Çağlayan Adliyesi, Yerel Yönetim, Ahmet Özer, istanbul, Politika, Esenyurt, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Terör, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e Destek Eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:36 Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
21:27 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı
10:35 Her bayram aynı şeyi yapıyor Herkes Abdullah Gül’ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı Her bayram aynı şeyi yapıyor! Herkes Abdullah Gül'ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı
10:31 Asgari ücrette iki güçlü senaryo Asgari ücrette iki güçlü senaryo
10:26 Mehmet Topal’ın takımını kimse durduramıyor Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor
10:17 Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi
10:17 Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'a bir şok daha
10:17 İngiltere’deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı İngiltere'deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı
10:11 Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına İmamoğlu’ndan ilk tepki Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan ilk tepki
09:51 İspanya’da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti İspanya'da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:43 CHP lideri Özel’den Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk tepki CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 05:48:35. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e Destek Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.